Vérengzés a kriptotőzsdéken, zuhan a bitcoin

Tegnap a lélektani szintnek számító 10 ezer dollár alá esett, és ezúttal tartósan ott is maradt a bitcoin. A Coindesk árfolyamindexe szerint most 8552 dollárt ér egy bitcoin, ma 5,5 százalékot esett az árfolyam, november óta nem ért ilyen keveset.A bitcoin mellett a többi kriptopénz is zuhan, egy etherért 918 dollárt adnak (-11,8%), a bitcoin cash közel 9,3 százalékkal került lejjebb (1160 dollárra), a Litecoin pedig 10,9 százalékot zuhant (127,4 dollár), a Ripple pedig 19 százalékos esés után 78 centet ér.A kriptotőzsdékre januárban sorra érkeztek a rossz hírek (ezeket itt gyűjtöttük össze), ami eladási hullámot indított el a kriptopiacon.