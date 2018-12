Videó: Elvis a csúcson az OTP-nél

A legsikeresebben az Adamik András, Hilóczki Zoltán, Domboróczky Attila alkotta Elvis csapat hajtotta végre a feladatot, teljesítményüket 500 ezer forinttal díjazták.

Minden évben keresünk olyan potenciális kollégákat, akik picit másképp gondolkodnak, akikben van tűz, akik szeretnek alkotni. Most ez még aktuálisabb, hiszen egy IT transzformációs projektet is indít a hitelintézet, amelynek eredményei hosszú évekre meghatározzák az OTP Bank IT működését"- mondta el Johancsik Tibor. "Olyan fejlesztéseken dolgoznak kollégáim, amelyek korábban sci-finek tűntek, de mára már valósággá váltak

TÁMOGATOTT TARTALOM A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta.

600-nál is többen jelentkeztek az OTP Bank IT Competition nyelvfüggetlen programozó versenyére. A verseny célja többek között az volt, hogy egy újfajta, a korábbiaknál sokkal közvetlenebb módon szólítsa meg a terület iránt érdeklődő potenciális munkavállalókat. A bank ezzel lényegében túllép a hagyományos álláshirdetéseken és így még közelebb kerül a fiatal tehetségekhez. A középiskolás, egyetemista és már gyakorló programozóknak több körös selejtezőkön kellett részt vennie, hogy kiderüljön, ki az a 80 kiválasztott, aki részt vehet a budapesti döntőn. A legfiatalabb és a legidősebb versenyző között épp 40 év volt a korkülönbség, egy középiskolás és egy egyetemista diáklány is bejutott a budapesti döntőre.A háromfős csapatok feladata egy LEGO alkatrészekből álló kis robot programozása volt. A robotnak a megadott pályán elhelyezett zöld négyzeteket kellett megtalálja, felismernie, majd ezt egy csippantással jeleznie is. Amelyik csapat robotja a legtöbb ilyen négyzetet megtalálta, az lett a győztes.elmondta, hogy a feladatot elsősorban az OTP Bank Blockchain fejlesztő csapata állította össze, az ERFI munkatársaival. Két és fél héten keresztül tesztelték a robotokat, hogy kiderüljön, mire képesek ezek a gépek, milyen technológiákat lehet rájuk alkalmazni.szerint hatalmas motivációt mutat, amikor ennyi ember közösen, a határidőt és a kereteket betartva akar értéket létrehozni. A verseny résztvevői lényegében a bankban most formálódó agilis átállást is sikerrel modellezték. Bár az OTP Banknál ilyen jellegű robot programozási feladatokat nem tudnak adni az újonnan belépő kollégáknak, de számos más, a bigtech cégekhez hasonló módon lehetőség van a kihívásokkal teli közös munkára. A vezérigazgató-helyettes bízik benne, hogy a versenyzők közül néhányan akár az OTP Bank munkatársaiként is el tudnak helyezkedni a jövőben.- tette hozzá a vezérigazgató-helyettes.