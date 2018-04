Világhírű celebek reklámoztak egy nagyszabású bitcoinos csalást

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio május 15-ei Financial IT and Disruptive Technologies konferenciáján. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Spending bitcoins ethereum and other types of cryptocurrency in Beverly Hill https://t.co/q9VZ3MzpK8 pic.twitter.com/BYyOFUnm8W — Floyd Mayweather (@FloydMayweather) September 15, 2017

32 millió dollárt gyűjtöttek befektetőiktől egy kriptopénzes elsődleges kibocsátás (ICO) során az alapítók, Sohrab "Sam" Sharma és Robert Farkas. A két alapító egy Centra nevű kártyát ígért befektetőinek, amit a Visa és a Mastercard támogatott állításuk szerint, és amellyel bármilyen kriptopénzt egyből el lehetett volna költeni a boltokban.Csakhogy az amerikai értékpapír-felügyelet, a SEC vizsgálatot indított a Centránál, és kiderült, hogy a Visának és a Mastercardnak semmi köze hozzájuk, sosem volt kapcsolat közöttük. Farkas és Sharma hamis életrajzokat készítettek a cégük kitalált vezetőinek, és az ICO népszerűsítésére több világhírű celebnek fizettek. Például Floyd Mayweather is reklámozta az ICO-t Twitteren, és Dj. Khaled is népszerűsítette az ICO-t. Robert Farkas már az ország elhagyására készült, le is foglalta jegyét, amikor a SEC őrizetbe vette.