Izgalmas idők 2018.02.05 21:39

Miközben a hagyományos tőzsdéken a Dow Jones Index történelmi esést, majd visszapattanást mutatott be, a bitcoin is poklot járt, majd visszapattant. A 6500 dollár alatt is megforduló kriptopénz 7300 dollárig jött vissza.