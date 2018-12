Windisch: felmentésekkel gyorsítja az MNB a pénzügyi digitalizációt

Az újfajta digitális pénzügyi szolgáltatásokat az MNB rendelete szerint maximum 10 ezer ügyféllel, 12 hónapon át lehet tesztelni. Ez az időszak a pénzügyi intézmény kérésére legfeljebb félévvel hosszabbítható meg - mondta el az alelnök.

Az MNB friss rendelete szerint az innovációs pénzügyi tesztkörnyezetben (ipt) azok a pénzügyi intézmények kérhetik a mentesítést, amelyek a jelenlegi jegybanki szabályozási keretrendszeren túlmutató, innovatív pénzügyi megoldásokat vezetnének be - mondta Windisch László. Hozzátette: az MNB olyan új fintech megoldások gyorsabb piacra jutását fogja ilyen módon támogatni, amelyek az igénybe vevőknek előnyökkel, pozitív ügyfélélménnyel járnak.Az ipt-ben a pénzügyi intézmények többek közt a távoli ügyfélazonosítás, az ügyfelek hitelképességének pontosabb meghatározása, a hatékonyabb panaszkezelés, illetve a pénzforgalmi szolgáltatások terén hozhatnak létre innovatív megoldásokat. Nem véletlen, hogy a jegybank első körben az ezekre vonatkozó rendeletek egyes előírásai alól adhat felmentést a piaci szereplőknek - húzta alá.A jegybank a hozzá beérkező fejlesztési kezdeményezések alapján rendszeresen - elsőként 2019-ben - vizsgálja felül, hogy milyen további MNB rendeleti előírások számonkérésétől tekintsen el a tesztelendő szolgáltatásoknál, pénzügyi termékeknél.A tesztidőszak lezárultával a versenyképes ötletek széles körű alkalmazásához továbbra is szükség lesz a mindenkori jogszabályi és felügyelési elvárások teljesítésére.Az új pénzügyi megoldások kockázatairól és az MNB előírásaitól való eltérésről, illetve a szolgáltatáshoz kötődő biztosítékokról az adott pénzügyi intézményeknek szerződéskötés előtt írásban részletesen tájékoztatniuk kell leendő ügyfeleiket - közölte.A jegybank szoros kontrollal felügyeli az ipt-én belüli szolgáltatásokat, kiemelt figyelmet fordítva az ügyfelek védelmére, indokolt esetben az MNB többletbiztosítékok meglétét is előírhatja az adott fintech szolgáltatásokhoz - nyomatékosította Windisch László.Az MNB 2017 nyarán kezdte meg a digitális pénzügyi újítások felügyelési keretrendszerének kialakítását, idén márciusban pedig pénzügyi innovációs platformot is kialakított a pénzügyi intézmények és fintech cégek új fejlesztéseinek előmozdítására - sorolta a jegybanki vezető.Magyarország a régióban és az Európai Unióban is az elsők között alakította ki saját pénzügyi szabályozói tesztrendszerét. Jelenleg Magyarországon kívül öt ország alkalmaz ilyen tesztkörnyezetet az EU-ban.Az MNB tavalyi felmérése szerint az ügyfelek többsége nyitott az új fintech megoldásokra, és a magyarországi pénzügyi intézmények közel 40 százaléka is szívesen részt venne ezek tesztelésében. A jegybank tehát kínálati és keresleti igényeket is kielégít új szabályozói kezdeményezésével, segíti a modern technológiák elterjedését és ösztönzi a versenyt is - összegezte az MNB felügyeleti és fogyasztóvédelmi alelnöke.