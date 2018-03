Zuhan a bitcoin - Megtámadtak egy kriptotőzsdét és bekeményítettek az amerikaiak

A kritopénzekről és a blockchain technológiáról is szó lesz a Portfolio Financial IT and Disruptive Technologies konferenciáján, május 15-én. ÁTTEKINTÉS

Az amerikai értékpapírfelügyelet ma bejelentette, hogy a digitális tőzsdéknek regisztrálniuk kell a felügyeletnél.

A hírre közel 10 százalékot zuhant a legnagyobb piaci kapitalizációjú kriptopénz, a bitcoin árfolyama, mivel a befektetők komoly szabályozói szigorításként értelmezik a bejelentést.

Ha egy platform digitális eszközökben való kereskedést tesz lehetővé, melyek értékpapírok, és a platform úgy működik, mint egy tőzsde, amit a szövetségi jogszabályok leírnak, akkor a platformnak regisztrálnia kell magát az értékpapírfelügyeletnél mint egy nemzeti értékpapírtőzsde vagy kivételt kell képeznie a regisztrációs szabály alól.



A SEC stábja úgy tapasztalja, hogy sok online kereskedési platform azt állítja magáról, a SEC-nél regisztrációval rendelkezik, a felügyelet jóváhagyásával működő piac, pedig ez nincs így. Sok ilyen platform "tőzsdének" hívja magát, ami félrevezető lehet a befektetők számra, mivel a befektetők azt gondolhatják, hogy ezek szabályozottak, és meg kell megfelelniük a szabályozók által előírt, tőzsdékre vonatkozó sztenderdeknek.

All funds are safe. There were irregularities in trading activity, automatic alarms triggered. Some accounts may have been compromised by phishing from before. We are still investigating. All funds are safe. — CZ (not giving crypto away) (@cz_binance) March 7, 2018

We have localized the irregular trades, they will be reversed. All funds are safe, thanks to the fast alarm. Please learn to secure your accounts against phishing. https://t.co/o3AGfYsWtW — CZ (not giving crypto away) (@cz_binance) March 7, 2018

Ezt valószínűleg jogosan gondolják, a SEC ugyanis úgy fogalmaz a CNBC beszámolója szerint:Mindemellett a CNBC beszámol arról is, hogy a világ egyik legnagyobb kritotőzsdéjén, a kínai Binance-on is "zavarok tapasztalhatók" a kereskedésben. A Binance vezérigazgatója, Twitter-üzenetben tette közzé, hogy az oldal potenciális kereskedési zavarok után nyomoz. Leszögezik, hogy az ügyfelek pénze nincs veszélyben, de a kereskedési aktivitásban szabálytalanságokat észleltek, az automatikus figyelmeztető rendszer jelzéseket küldött. Egyes számlákat phising támadás érhetett.Cikkünk írása közben érkezett az újabb Twitter-üzenet, miszerint egyes számlákat phising támadással törtek fel, a szabálytalan ügyleteket "visszaállítják".