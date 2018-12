Ítéletet mondtak a dolgozók: már nem a Facebook a legjobb munkahely

A Glassdoor rendszeres felmérésében arra kéri a dolgozókat, hogy értékeljék a munkahelyüket több szempont alapján. Kérdés volt, hogy általánosságban milyen a vállalatnál dolgozni, hogy milyen a kompenzációs rendszer, de pontozni kellett a menedzsmentet és a vezérigazgatót is külön, valamint azt, hogy milyen az élet és a munka egyensúlya, és a vállalati kultúra. Azt is megkérdezte a Glassdoor, hogy ajánlaná-e a dolgozó egy barátjának a munkahelyét és hogy milyennek tartja a cég kilátásait a következő fél évben. A Glassdoor felmérése azért nagyon hiteles, mivel a dolgozók önkéntesen, anonim módon válaszolgatnak. A felmérésben a legalább 1000 főt foglalkoztató cégek vesznek részt.A legfrissebb lista legnagyobb meglepetése, hogybár még így sem áll rosszul, hiszen a maximálisan elérhető 5 pontból 4,5 pontra értékelték a céget. Ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen a medián éves fizetés 240 ezer dollár a vállalatnál, gyermek születésekor 4 hónap fizetett szabadságot kap a szülő, ingyen étkezések vannak a cégnél és 21 nap a fizetett szabadság. De az elmúlt egy év botrányai, például a Cambridge Analytica és az adatbiztonság, vagy az orosz manipuláció a választási kampányban, megtépázták a Facebook megítélését.

A Facebook Campus egyik közösségi tere, forrás: AFP / Robyn Beck

Bain & Company

Zoom Video Communications

In-N-Out Burger

Procore Technologies

Boston Consulting Group

LinkedIn

Facebook

Google

Lululemon

Southwest Airlines

Idén az első helyen a bostoni tanácsadó cég, a Bain & Company végzett. Íme a sorrend: