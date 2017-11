Itt a 10 ezer dolláros bitcoin!

Meglehetősen mozgalmas év áll az elmúlt évek egyik legnagyobb sztorija, a bitcoin mögött, mely árfolyama ma hajnalban átlépte a 10 ezer dollárt, tehát a szuperpénz árfolyama az elmúlt egy évben 900 százalékot (!) szárnyalt.

Az alábbiakban az elmúlt egy év fontosabb eseményeit foglaltuk össze:Az év eleje még viszonylag nyugisan indult, a bitcoin ára "csupán" a duplájára, ezer dollárról 2 ezerre emelkedett az év első 130 napjában. Itt már Kína elkezdte fontolgatni a tiltást, miután attól tartottak, hogy a tőkekorlátozások, amelyekkel a jüant védik, részben a bitcoin miatt nem működnek elég hatékonyan. Ekkor a piaci kapitalizáció 25 milliárd dollár környékén mozgott.

Az igazi nagy rali csak nyáron kezdett kibontakozni, júniusban bő két hét alatt 3 ezerre dollárra, majd nyár végére egészen 4000 dollárig szárnyalt a szuperpénz, a piaci kapitalizációja pedig megütötte az 50 milliárd dollárt. Közben persze ne feledkezzünk meg arról, hogy egy hardfork után létrejött a bitcoin cash.

Szeptemberben több nagy sokk is érte a bitcoint, a kínai jegybank hivatalosan is bejelentette, hogy azonnali hatállyal valamennyi valuta/token kibocsátási tevékenységét be kell szüntetni, a JP Morgan legendás vezére, Jamie Dimon pedig páros lábban rúgott bele a szuperpénzbe, miután csalásnak titulálta az egészet.

Azonban ez sem tartott sokáig, a negatív hírek ellenére folytatódott a rali, a szeptemberi mélypontról (3200 dollár) mára már több mint megháromszorozódott a bitcoin ára, a piaci kapitalizációja pedig elérte a 180 milliárd dollárt.