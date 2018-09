Itt a bejelentés - Külföldön terjeszkedik az új magyar tőzsdei cég

A cseh- és szlovák piacokon bővít a Wallis

Tovább bővül a Wallis által külföldön forgalmazott új autók köre, miután a Wallis Automotive Europe (WAE) megállapodott a Ssangyong dél-koreai autómárka forgalmazásáról a cseh- és szlovák piacokon. A WAE által eddig Magyarországon és Romániában forgalmazott márka értékesítése világszerte dinamikusan bővül, a Wallis pedig a mostani megállapodástól árbevételének 5-10 százalékos bővülését várja, és párhuzamosan dolgozik az általa képviselt márkák további piacokra történő bevezetésén, valamint új márkák megszerzésén.Andrew Prest, a WAE ügyvezető igazgatója a megállapodással kapcsolatban kiemelte, hogy a cseh és a szlovák piac nem ismeretlen a Wallis számára, a Ssangyong piaci bevezetése, az értékesítés felfutása ezért gyorsan haladhat. Ezzel a lépéssel a társaság négy, egymással szomszédos országban fogja forgalmazni a márkát, mely az értékesítéshez kapcsolódó működés hatékonyságát is jelentősen javítja, hiszen Budapestről a meglévő kapacitásokkal hasonló méret mellett tudnak immáron több mint kétszer akkora piacot kiszolgálni. A négy ország újautó-piaca dinamikusan bővül, idén várhatóan közel 700 ezer autót helyeznek forgalomba, melyből a csehek és a szlovákok 285 és 100 ezer, a magyarok 145, míg a románok 130 ezer darabbal veszik ki a részüket.A WAE a magyar és román piacon 2018-ban várhatóan 400 Ssangyongot, 2 éven belül a négy piacon együtt pedig ezret meghaladó számú autót értékesíthet. Andrew Prest kiemelte, hogy a felfutást követően csak a két új piac 2-3 éven belül 5-10 százalékkal növelheti a WAE árbevételét, melyet a további organikus növekedés és az esetleges újabb országok és márkák megszerzése tovább bővíthet. Idén tavasszal jelentették be , hogy apporttal történő tőkeemelés útján az Altera tulajdonába kerül a Wallis Csoport gépjárműkereskedelmi és szolgáltatói tevékenységét ellátó, közel 70 milliárd forint éves árbevételű négytagú vállalatcsoportja, majd ennek keretében az Alterába beköltözve lép a hazai tőzsdére Wallis négytagú gépjárműkereskedelmi és szolgáltatói tevékenységet ellátó vállalatcsoportja. Az apportálandó négy vállalat közé tartozik a Wallis Automotive Europe, a Wallis Motor Pest, a Wallis Motor Duna és a Wallis Autókölcsönző (a Sixt Rent-a-car nemzetközi hálózatának magyarországi tagja), melyek Magyarországon és a közép és délkelet-európai régióban gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel és flottakezeléssel foglalkoznak. A csoport által képviselt márkák közé tartoznak a BMW személyautók és motorkerékpárok, a MINI, az Isuzu, a Jaguar, a Land Rover, a Maserati, a Ssangyong, és a Sixt rent-a-car. A BMW a prémium autópiacon, míg a Sixt az autókölcsönző piacon foglal el vezető pozíciót.A négy vállalat 2017-ben 97 százalékkal, 66,3 milliárd forintra növelte összesített árbevételét (magyar számviteli törvény alapján, nem konszolidált adat). A bővülés elsősorban a balkáni piacok megszerzésének volt köszönhető: a csoport árbevételének 49 százaléka származott külföldről, elsősorban az újonnan megszerzett régióból. A növekedés jelentős hatékonyságjavulással is együtt járt, a négy cég összevont adózott eredménye az előző évi több, mint négyszeresére, 1,8 milliárd forintra nőtt. Az elmúlt héten fontos állomáshoz érkezett a Wallis négy autós cégének tőzsdére lépése, miután az Altera Nyrt. Igazgatósága megállapította, hogy a korábban elhatározott apporttal történő zártkörű tőkeemelés feltételei megvalósultak, így a most induló cégbírósági eljárás után az Altera tulajdonába kerül a Wallis négytagú gépjárműkereskedelmi és szolgáltatói tevékenységet ellátó cégcsoportja.A tranzakciósorozat további lépéseivel kapcsolatban az Altera elnök-vezérigazgatója arról beszélt, hogy az Altera átalakuláshoz kapcsolódó jogi, pénzügyi és egyéb folyamatok lezárását követően, az apport keretében kibocsátott új részvények az idei utolsó negyedévben jelenhetnek meg a Budapesti Értéktőzsdén. A folyamatot közgyűlés zárhatja még az idei évben, így a Wallis autós cégeinek 2018-as számait már a tőzsdei cég fogja közzétenni.