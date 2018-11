Itt a figyelmeztetés: nincs eső, fokozódik a vízhiány, egyre nagyobb a baj

A mögöttünk álló héten tovább fokozódott a szárazság; egyáltalán nem esett eső az országban, elszórtan, a Tiszántúl északi felén és foltokban a Dunántúlon ködszitálás fordult elő, amiből az említett helyeken legfeljebb 1 mm csapadék jött össze. Az elmúlt 30 napban az Alföld nagy részén illetve Baranyában 10 mm csapadék sem hullott, de középhegységeink valamint Nagykanizsa térségének kivételével az ország többi részén sem haladta meg a 30 mm-t. Ez a mennyiség 20-40 mm-rel kevesebb a sokéves átlagnál - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) elemzésében

A száraz időszak az ország nagy részén már augusztusban elkezdődött, és az Alföldön valamint Baranyában az elmúlt 90 nap csapadékösszege is jelentősen, 50-90 mm-rel elmarad az átlagos értékektől (4. ábra). Ennek megfelelően a talajok szinte országszerte nagyon szárazak, a felső 1 méteres talajrétegben a telítettséghez képesti vízhiány az ország nagy részén meghaladja a 100 mm-t, a Tiszántúlon a 150 mm-t is.

Az őszi vetések állapota nagyon vegyes képet mutat az országban az őszi csapadék területi eloszlásának megfelelően. A Dunántúl nyugati felén jellemzően jó állapotúak mind a kalászosok, mind a repce vetései, bár a repce a meleg időben sokfelé túlfejlett, és emiatt igényel beavatkozást. Ezzel szemben az ország nagy részén, de főként a Dél-Alföldön illetve a Tiszántúlon már eleve igen száraz, poros magágyba történt a vetés, így a kelés is vontatottan nehezen indult, és sok a foltos, hiányosan kelt állomány, amin csak kiadós, 20-30 mm eső segítene, de erre az előttünk álló héten sincs kilátás.A héten fokozatosan hűlt az idő, de még a hétvégén is több fokkal az ilyenkor megszokott értékek fölött alakult a hőmérséklet, a tartósabban ködös tájakon 10, máshol 16-21 fokig melegedett a levegő. Ezzel együtt a talajok is több fokkal melegebbek a november eleji átlagnál, a felső 5 cm-es talajréteg 7-11 fokos, ami szintén erősíti a szárazságot. Nagyobb területre kiterjedő számottevő csapadék pedig ezen a héten sem valószínű, bár keddről szerdára egy hidegfront vonul át fölöttünk, amiből helyenként kisebb eső előfordulhat. A hőmérséklet fokozatosan csökken, ezzel együtt a talajhőmérséklet is csökkenni fog. Vasárnap újabb hidegfront érkezik sokfelé erős széllel, de jelentősebb csapadék nélkül.