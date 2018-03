Itt a halálkereszt! Hatalmas bajban a bitcoin

Az elmúlt napokban ismét felerősödtek az aggodalmak a kriptopénzek piacán, miután szabályozási kockázatok ismét előtérbe kerültek, és a Google is bejelentette, hogy megtiltja a szektorral kapcsolatos hirdetéseket.Mindez már eddig is nyomás alatt tartotta az árfolyamot, most pedig a technikai elemzők is elkezdtek aggódni. Az 50 napos mozgóátlag ugyanis felülről kezdi vészesen megközelíteni a 200 napos mozgóátlagot. Ha a két mozgóátlag elérni egymást, akkor kirajzolódik a "halálkereszt", ami további nyomás alatt tarthatja az árfolyamot.A bitcoin árfolyama 8 000 dollár körül mozog szombaton a coinmarketcap adatai szerint, miközben a hetet még 9 500 dollár környékén kezdte.

Forrás: Coinmarketcap.com