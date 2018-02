Itt a Kennedy-pánik? - Pokoli időszak várhat a tőzsdére

John F. Kennedy és Donald Trump elnökségének első évében hasonlóan teljesítettek az amerikai tőzsdék. Az S&P 500 index hatalmas emelkedést mutatott fel mindkét időszakban, az 1961-es esztendő és Trump beiktatása óta eltelt egy év is gyakorlatilag töretlen emelkedést hozott.Az S&P 500 index 30% feletti emelkedést mutatott mind Trump, mind JFK elnökségének kezdetén, és az már biztos, hogy - ahogy akkor sem - most sem lesz töretlen emelkedés. Sokan vontak már párhuzamot a két időszakban az S&P 500 teljesítményét tekintve, és ha a korreláció továbbra is fennmarad, akkor bizony csúnya esés következhet.A Global Macro Monitor szerint ez a piac nagyon hasonlít az akkorira. Kennedy hatalomra kerülése előtt az USA gazdasága erős volt, a GDP dinamikusan emelkedett, amiből a piacok is profitáltak. Kennedy pedig megígérte, hogy a fellendülés folytatódni fog, a piac azonban később beomlott.

Forrás: Global Macro Monitor

Kennedy idején volt olyan időszak, amikor az elnök regnálása alatti teljes emelkedését letörölte az S&P 500. Halatomra kerülése előtt a piacok hosszú évek óta folyamatosan emelkedtek, így természetes korrekciónak is nevezhető az emelkedés egy részének visszaadása.Az esésben kulcsszerepe volt a kubai rakétaválságnak, ugyanis 1962 októbere - a Kubába telepített szovjet atomrakéták nyomán - az USA és a Szovjetunió közötti hidegháborús konfliktus legsúlyosabb időszaka volt. Ekkor lehetett a legközelebb a világ egy atomháborúhoz, ami a befektetőket is megrémítette, a válság végével azonban a piacok is fordulni tudtak.A mostani korrekció hasonló abban a tekintetben, hogy a gazdaság jelenleg is jó állapotban van, a vállaltok is kedvezően teljesítenek, emaitt a piac évek óta gyakorlatilag csak egyetlen irányt ismert, ugyanakkor - habár a geopolitikai kockázatok érzékelhetőek - az Észak-Korea és az USA közötti viszony ellenére nincs akkora kockázata egy nukleáris katasztrófának.Az elmúlt hetekben látott korrekció azzal függ össze, hogy az amerikai tőzsdék a legtöbb indikátor szerint (pl. Shiller P/E) túlértékeltté váltak, miután évek óta töretlenül emelkedtek, a kamatemelési várakozások pedig felfelé tolják a kötvényhozamokat, ami a vállalatok szempontjából negatív lehet. De a kedvevező növekedési kilátások szempontjából nem kellene, hogy tartós esésről legyen szó, a nagyobb volatilitás időszaka azonban minden bizonnyal beköszöntött.