Itt a világ legjobb étterme

Kijött a világ legjobb éttermeit listázó World's 50 Best Restaurants lista, amin a Mauro Colagreco argentin séf vezetésével már 3 Michelin-csillagot szerzett francia Mirazur szerezte meg az első helyet. Az olasz-francia határon álló, 1930-as években épült épületben lévő Mirazurban nem könnyű asztalt foglalni, a következő lehetőség 2 főre szeptember 28-án adódik, azután pedig már csak decemberre vannak szabad asztalok.

Forrás: Mirazur

A csak csütörtökön és szombaton elérhető (júniusban, júliusban és augusztusban pedig nem elérhető) kisebb menü 160 euróba (~52 ezer forint), a teljes menü pedig 260 euróba (~84 ezer forint) kerül.

Az elmúlt 18 évben, mióta elkészül a lista, még nem szerezte meg francia étterem az első helyet, az, hogy most ez megtörtént, részben annak köszönhető, hogy a lista készítői átalakították a szabályokat, és most már nem kerülhet fel a listára az az étterem, amely korábban első volt. A korábbi győztesek egy Best of the Best kategóriában indulnak, ott kapott helyet például a kétszeres győztes modenai Osteria Francescana, az Eleven Madison Park, amelyik 2017-ben lett a győztes, az El Cellar de Can Roca vagy a Noma.