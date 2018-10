Itt az új magyar sztárrészvény

Az év elején elszállt a 4iG árfolyama

Idén márciustól júniusig hatalmasat emelkedett a 4iG árfolyama, a szárnyalást az új tulajdonosok megjelenésével kapcsolatos várakozások fűthették, majd júniusban megérkezett a bejelentés , amely szerint az Opus Global, és a Konzum két alapja 50 százalékot meghaladó többségi befolyást szerzett 4iG fölött. A bejelentés után nagy esés, majd hónapokon át tartó oldalazás következett.

Nyáron újra felpörögtek az események

Az elmúlt két hétben ismét szárnyalt a 4iG

Az Opus és a Konzum alapjainak tulajdonszerzése után a társaság az elmúlt hónapok folyamán több fontos bejelentést is tett, a 4iG leányvállalata augusztusban több mint 1,6 milliárd eurós szerződést kötött az E.ON-nal, amelynek keretében a társaság 100 százalékos tulajdonában álló leányvállalata, a Humansoft Kft. látja majd el IT-eszközökkel az E.ON munkatársait.A 4iG ezt követően szeptemberben jelentette be, hogy jelentős összegű szerződést kötött a Nemzeti Akkreditáló Hatósággal szoftverfejlesztési feladatok megvalósítására, amely projekt keretében a 4iG informatikai fejlesztéseket valósít meg a közigazgatási szolgáltatások átfutási idejének csökkentése és minőségének javítása érdekében.Bár a 4iG részvényei az év elején látott szárnyalás után hosszú ideig oldalaztak, szeptember második felében ismét nagyot erősödtek a társaság részvényei, az emelkedésben szerepet játszhatott a Konzum vezérigazgató-helyettesének nyilatkozata is, miután Fekete Péter a Portfolio-nak adott interjújában nemrég arról beszélt , hogy a Konzum menedzsmentje a jövőben kevesebb számú, de méreténél fogva jelentősebb akvizíciók megvalósítását tervezi. A Konzum a bank- és pénzügyi szektor mellett többek között az informatikai- és a távközlési szektorban található célpontokra fókuszál kiemelten, és elképzelhető, hogy a későbbi akvizíciókban a 4iG is szerepet kaphat.A 4iG esetében a következő fontos esemény a 4iG részvényeinek október 3-tól életbe lépő felaprózása lesz , amelyről a társaság közgyűlése júliusban határozott. A piaci szereplők kedvezően fogadták a 4iG részvényeinek feldarabolásról érkező híreket, amely magasabb forgalmat és nagyobb likviditást generálhat a társaság papírjai esetében.A 4iG árfolyama a júniustól szeptemberig tartó oldalazás után ismét emelkedni kezdett, az árfolyam az elmúlt hónap folyamán 22 százalékkal került feljebb, míg a 4iG árfolyama idén 116 százalékkal emelkedett.