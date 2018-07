Itt az újabb ígéret: 600 új e-töltőt telepítenek idén Magyarországon

Elmondása szerint jelenleg 300 töltőállomás működik az országban, ahol az elektromos autóval rendelkezők feltölthetik járműveiket.A hazai elektromos autó flotta jelentősen bővült az elmúlt években, ugyanakkor a valódi áttöréshez továbbra is hiányzik a megfelelő infrastruktúra. A tavalyi év végéig mintegy 1898 tisztán elektromos autó kaphatott forgalmi engedélyt Magyarországon, összesen pedig 4102 darab zöld rendszámot adtak ki, amelyben azonban a tiszta gázüzemű- és hibrid autók is benne foglaltatnak a Villanyautosok.hu adatai szerint.Az utóbbi időszakban számos társaság telepített elektromos töltőállomásokat Magyarországon, illetve jelentett be további, erre vonatkozó terveket. A Főtaxi, az E.On, a Szekszárdi Vagyonkezelő, az ELMŰ, az EU-Solar, az NKM Mobilitás, az e-Mobi, az MVM Partner és az Emobility-Solitions mellett legutóbb a Mol közölt újabb részleteket ezirányú terveiről. Ezek szerint hamarosan újabb 11 villámtöltő állhat szolgálatba annak az EU-s projektnek köszönhetően, amelyet a Mol és több, vele egy konzorciumba tömörülő cég nyert el tavaly. A terv szerint a program keretében Magyarországra 54 villámtöltő és 5 ultranagy teljesítményű töltő kerül.