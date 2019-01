Itt vannak a BÉT Legek: A hazai tőkepiac legjobb tavalyi teljesítményeit díjazta a BÉT

A BÉT Legek 2018 díjazottjai

A tőkepiac fejlesztésért járó díjat Christopher Mattheisen, a Magyar Telekom Nyrt. volt vezérigazgatója kapta. Az idei évben új kategóriaként bekerültek az év külföldi kötvénykibocsátóját (Bank of China), valamint az év jelzáloglevél kibocsátóját (OTP Jelzálogbank Zrt.) megillető kitüntetések is.Az év részvénykibocsátója kategória idén kifejezetten a BÉT Xtend piacon elért eredményeket honorálta (Megakrán Nyrt.), illetve díjat kapott az év alaptőkeemelése (Konzum Nyrt.) is. A befektetői tudatosság építéséért legaktívabb szerepet vállaló személyre bárki megtehette ajánlását, az év hazairészvény-kereskedési platformjára (KBC Equitas) pedig a BÉT honlapján, előzetes regisztrációt követően lehetett szavazni, összesen 991 voks érkezett.

Klikk a képre!

A BÉT közzétette Stratégiai Jelentését

2018 izgalmas év volt a Budapesti Értéktőzsde életében. Több tőzsdei cég is szintet lépett és került a Prémium kategóriába, voltak tőkeemelések, bevezetések, nőtt a kereskedés volumene is, új termékek jelentek meg a BÉTa Piacon és immár a BÉT Xtenden is megjelentek az első szereplők. A magyar tőzsde körül pezseg az élet. Elégedettek lehetünk tehát, de hátra dőlnünk még nem szabad. Vannak további céljaink, melyeket partnereink támogatásával szeretnénk elérni.

A BÉT Legek díjakról A Budapesti Értéktőzsde közel húsz éve minden évben megrendezi a hazai tőkepiac legkiemelkedőbb éves teljesítményeit díjazó eseményét, a BÉT Legeket. A díjak odaítéléséről a Tőzsdei Tanácsadó Testület tagjaiból álló szakmai zsűri dönt. A legtöbb kategóriában kvantitatív módszertan (például forgalmi adatok) alapján lesz eredmény és kerülnek díjazásra a legjobbak. Az év hazairészvény-kereskedési platformja és a befektetői tudatosság építése kategóriáknál a beérkezett pályázatok, valamint - előbbi esetében - a felhasználók értékelése alapján állapítják meg a győzteseket.



A BÉT Stratégiai Jelentésről

A Budapesti Értéktőzsde 2016-2020 időszakra vonatkozó stratégiájának alapvető célja egy olyan átfogó tőkepiac- és tőzsdefejlesztési program kidolgozása és megvalósítása Magyarországon, melynek eredményeképpen a tőkeági forrásbevonás szerepe növekszik a magyar vállalatok finanszírozásában, hatékonyan kiegészítve a jelenleg túlsúlyban lévő banki hitelezést. A Stratégiai Jelentés éves beszámolót nyújt arról, hogy a BÉT mit valósított meg a 2016-2020-as időszakra szóló ötéves stratégiai tervéből az adott évben. A kiadvány egyúttal kitekintést nyújt a következő év vállalásaira és folyamatban lévő feladataira is.

A BUX csekély, 0,6 százalékos mínuszban zárta a 2018-as évet, a BÉT viszont így is kiemelkedő teljesítményt nyújtott a legtöbb külföldi börzéhez viszonyítva. Az átlagos napi részvénypiaci forgalom elérte a 11,4 milliárd forintot, 6,7 százalékkal meghaladva a 2017-es értéket. A magas forgalom egyrészt köszönhető az év második felében tapasztalt megnövekedett volatilitásnak, másfelől a magyar tőzsdén listázott cégek egyedi sztorijainak egyaránt. A tőzsde éves összesített azonnali részvénypiaci forgalma 3,7 százalékos növekedést produkálva, a megelőző évi 2690 milliárd forintról 2791 milliárd forintra duzzadt.A négy blue chip részvény a teljes forgalom 89 százalékát adta a tavalyi évben, ami gyakorlatilag megegyezik a 2017-ben tapasztalt koncentrációval. A tőzsdén jelenlévő cégek közül három, a Konzum Nyrt., az ALTEO Nyrt. és a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (BIF) papírjai feljebb léptek a Prémium kategóriába, ahol immáron 19 vállalat részvényeit lehet megtalálni; valamint megjelentek a SZIT-ek (Szabályozott Ingatlanbefektetési Társaságok) is a tőzsdén.A tőzsdére érkező friss tőke tekintetében is kimagasló teljesítményt nyújtott a 2018-as év. A már listázott cégek rekordnagyságú tőkeemelést hajtottak végre, 2018-ban közel 80 milliárd forintnyi friss tőke érkezett a hazai részvényparkettre, ezzel jelentősen hozzájárulva a hazai tőkepiaci kapitalizáció növekedéséhez, mely a 2018-as becsült GDP értékéhez viszonyítva év végére elérte a 20%-ot, amely 5,3%-kal magasabb, mint a 2015. év végi állapot.Teljessé vált továbbá a Budapesti Értéktőzsde középvállalatoknak nyújtott szolgáltatáscsomagja. Az évente megjelenő BÉT50 kiadvány révén a figyelem középpontjába került további 50 sikeres magyar vállalkozás. Az ELITE Programhoz, a Budapesti Értéktőzsde és a Londoni Értéktőzsde a vállalati edukációt, a tőkepiaci finanszírozás elősegítését és a kis- és középvállalkozások fellendítését célzó közös együttműködéséhez idén 9 új hazai vállalat csatlakozott, ezzel Magyarország összesen 17 vállalattal az elsők között vesz részt a programban. A BÉT Xtend platformon, zártkörű tőkeemelési tranzakciókat követően két vállalat kezdte meg részvényeivel a kereskedést: az emeléstechnikai megoldásokkal foglalkozó Megakrán Nyrt., valamint a CyBERG Corp. Nyrt., amely a KAJAHU étterem- és technológiai franchise tulajdonosa.- emelte ki Végh Richárd, a BÉT elnök-vezérigazgatója.