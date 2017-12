Itt vannak a legfontosabb részletek az Altera részvényfelosztásáról

a régi részvénysorozattal történő utolsó BÉT kereskedési nap: 2017.12.15.

az új részvénysorozattal történő első BÉT kereskedési nap: 2017.12.18.

a részvényfelosztás napja: 2017.12.20.

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte az Altera részvényfelosztását, melynek során a társaság 339 344 000 forint össznévértékű, 339 344 darab, egyenként 1000 forint névértékű, "C" sorozatú törzsrészvénye a névérték tizedelésével 339 344 000 forint össznévértékű, 3 393 440 darab, egyenként 100 forint névértékű törzsrészvénnyé kerültek átalakításra.A "C" sorozatú törzsrészvények névértékének és darabszámának módosítása a társaság alaptőkéjének összegét és a részvényekhez kapcsolódó egyéb jogokat nem érinti, a "C" részvénysorozat össznévértéke változatlan marad.A folyamat technikai lebonyolítása a KELER és a Budapesti Értéktőzsde által közösen elfogadott menetrend alapján fog történni. Az esemény legfontosabb állomásai a következők:Azon részvénytulajdonosok jogosultak a társasági esemény értéknapján az átalakított 100 forint névértékű Altera törzsrészvényekre, akiknek 2017. 12.19-én záráskor 1000 forint névértékű "C" sorozatú Altera törzsrészvények vannak nyilvántartva értékpapírszámláján. Minden "C" sorozatú 1000 forint névértékű Altera törzsrészvény helyébe 10 db "C" sorozatú 100 forint névértékű törzsrészvény kerül jóváírásra. Az átalakítás folyamata automatikus, a részvényeseknek a társasági eseménnyel összefüggésben nincsen tennivalója.