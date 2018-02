Itt vannak a legújabb csúcsmobilok!

Mobile World Congress Barcelona A Mobile World Congress a világ legnagyobb mobilkommunikációs seregszemléje. Az elmúlt években már Barcelonában (korábbi helyszín: Cannes) megrendezésre kerülő kiállításon és a hozzá kapcsolódó konferenciákon a világ vezető mobilcégei, készülékgyártók, szolgáltatók vesznek részt és mutatják be legújabb fejlesztéseiket.

Itt a Samsung új csúcsmobilja

A Samsung vasárnap mutatta be legújabb csúcsmobiljait, a Galaxy-sorozat következő tagjait. Két különböző méretű telefont dob piacra idén tavasszal a Samsung, az 5,9 colos S9-et és a 6,2 colos S9+-t. A tavalyi modellekhez hasonlóan az S9-sorozatnál is a kijelző szinte teljesen kitölti az előlapot, az újdonság, hogy jobb kamerát kapott és fejlettebb kiterjesztett valóság-funkciókat, hogy ütőképes versenytársa legyen az Apple iPhone X-telefonjának. A hátulsó kamera 12 MP felbontású és duplalencsés, az elülső kamera pedig 8 MP-es a Galaxy S9-ben.Vezeték nélkül lehet tölteni a Galaxy S9-et és az S9+-t és gyenge fényviszonyok mellett is éles képeket készít egy újfajta technológiával, 12 képet készít egyszerre és úgy vágja össze őket, hogy minél jobb legyen a végeredmény. A másik nagy újítás a hangulatjel, amit a felhasználók a saját "képükre" tudnak formálni az Apple Animoji-jához hasonlóan: szelfik alapján személyre lehet szabni a hangulatjeleket, leutánozzák a felhasználó arckifejezéseit.Vasárnaptól lehet előrendelni a telefont és március 16-tól kerül az üzletekbe.

Forrás: Lluis Gene

Visszatér a Nokia banántelefonja

A Nokia-márkanevet megvásárló HMD Global ismét piacra dobja az ikonikus Nokia 8110-es telefont, ami sokaknak az 1999-es filmből, a Mátrixból lehet ismerős sokaknak. Fekete és sárga színekben lesz kapható májustól és 79 euróért meg lehet venni.A Nokia 1996-ban mutatta be a 8110-es telefont, amit hajlított formája miatt "banántelefonnak" csúfoltak. A HMD Global, ami egykori Nokia-vezetők startupja, 2016-ban vásárolta meg a Nokia márkanevet és a szellemi termékeket. Tavaly azzal robbantak be a köztudatba, hogy újra piacra dobták a 3310-es telefont. A 8110-es mellett még négy androidos telefont mutatott be a HMD idén Barcelonában.Azt hinnénk, hogy már mindenki csak okostelefont vesz, de a CCS Insight adatai szerint tavaly 480 millió "hagyományos" telefont adtak el és bár idén várhatóan 400 millióra csökkennek az értékesítések, ez még mindig nagy piac. A HMD azt várja, hogy az új 8110-est majd a nyugati országokban veszik meg a felhasználók második készüléknek.

Forrás: HMD Global

Videózásban lép nagyot a Sony

Barcelonában mutatta be a Sony az Xperia Z22-telefont, a világ első olyan telefonját, ami képes 4K videók rögzítésére HDR-ben, amit eddig csak kamerákkal lehetett elérni. A telefon 5,7 colos kijelzőt kapott és vezeték nélkül lehet majd tölteni. A Sony már elhanyagolhatóan kis szereplő a mobilpiacon, az üzletág bevétele 12 százalékkal csökkent a negyedik negyedévben.

Forrás: Lluis Gene

Új tabletekkel támad a Huawei

Notebookokat és tableteket mutatott be a Huawei Barcelonában. A MateBook X Pro-val a felső kategóriát célozta meg a kínai technológiai óriás. A kijelző érintőképernyős és a monitor 91 százalékát teszi ki a kijelző, vagyis nagyon keskeny a kerete. A laptop hihetetlenül vékony is, a legvékonyabb részén mindössze 4,9 mm. A bekapcsológomb ujjlenyomat-olvasó is egyben, így a bekapcsolás és a bejelentkezés mindössze 7 másodpercet vesz igénybe. A számítógép különlegessége még a kamera, ami a billentyűzetből ugrik fel nyomás hatására. A Huawei vezetői szerint azért választották ezt a megoldást, mert sokan aggódnak a magánszférájuk miatt.Két táblagépet is bemutatott a Huawei: a MediaPad M5 8,4 colos, a MediaPad M5 Pro 10,8 colos méretben lesz kapható.

Forrás: Josep Lago