Izgalmas cégek készülnek a tőzsdére még januárban

Még 10 IPO-t várnak a hónap végéig az amerikai tőzsdéken, amelyekből a várakozások szerint összesen 5 milliárd dollár folyhat be.

Erősen indult az év az elsődleges részvénykibocsátások tekintetében.Ha ez teljesül, akkor januárban több mint 8 milliárd dollárt tesz ki az elsődleges részvénykibocsátásokból a cégekhez befolyt összeg, ilyen erős januárra pedig több mint egy évtizede nem volt példa a Renaissance Capital adatai alapján.A legnagyobb készülő IPO a brazil fintech céghez, akötődik. A kis-és közepes méretű cégeknek fizetési szolgáltatást kínáló vállalat a tervek szerint 92 millió darab részvényt bocsátana ki 18,5-20,5 dollár közötti árfolyamon, amivel a sáv középértékén 1,75 milliárd dollárra tehetnek szert. A brazil vállalat a New York-i tőzsdére vezetné be a részvényeit, a Goldman Sachs és a Morgan Stanley a főszervezők.A második legnagyobb készülő IPO januárban atőzsdére lépése. A brit cég termékeit használja az építőipar, a mezőgazdaság, az energiaszektor, az autóipar és a közlekedési szektor is. 38,5 millió darab részvényt dobna piacra 18-21 dolláros árfolyamon, amivel 750 millió dollárra tehet szert. Szintén a New York-i tőzsdére készül.A januári listán van még a reptéri könyvesboltokat üzemeltető, a repülőtereket üzemeltető argentin cég, a, az elektronikus játékgépeket gyártó, valamint az izraeli biotech-cég, az