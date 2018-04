Izgalmasak a magyar részvények, de melyiket vegyük a héten?

OTP

A hazai blue chipek közül az OTP grafikonja az egyik legizgalmasabb, mert a magyar bankpapír árfolyama már 3 hónapja egy relatív szűk, 11 000 és 11 780 pont közötti sávban mozog, amiből előbb-utóbb nyilván kitör, akkor viszont valószínűleg nagyobb mozgás következik. A január közepi masszív kitörésnek egyrészt az volt az oka, hogy a nemzetközi befektetői hangulat is már-már euforikus volt, a vezető amerikai részvényindexek új történelmi csúcsra emelkedtek, másrészt az OTP a korábbi, 2007 júliusi történelmi csúcsa fölé emelkedett, és két nap alatt több mint 7 százalékot ugrott az árfolyam. Az emelkedést azóta konszolidálja az OTP, mostanra a fontosabb indikátorok (MACD, RSI) értéke a masszív túlvettségből jelentősen csökkent. A befektetőknek arra érdemes figyelniük, hogy a 11 000 - 11 780 forintos sávból merre tör ki az árfolyam, másrészt egy szűkülő háromszöget is bele lehet látni a chartba (ennek alsó szárát vékony piros vonallal jelöltük), ez az alakzat pedig trenderősítő, vagyis nagyobb valószínűséggel felfelé törhet ki az árfolyam, ha így lesz, akkor a január közepi nagy emelkedést a 11 780 forintos szintre felmérve akár a 12 600 forint körüli zóna is elérhetővé válik. Ha lefelé történne meg a kitörés, akkor első körben a korábbi lokális csúcsok által kijelölt 10 400 - 10 500 forint körüli zónáig jöhet le az árfolyam.

Mol

A Mol grafikonján idén februárban csúnyán letört a már több mint 2 éves emelkedő trendvonal, azóta nagy csapkodás látható a Mol chartján. Az árfolyam február közepén alulról tesztelte vissza a hosszú emelkedő trendvonalat, és a múlt hét végén újra megpróbálkozott ezzel, aminek lefordulás lett a vége. Ráadásul egy másik meccs is zajlik a Mol grafikonján, egy csökkenő trendcsatorában halad az árfolyam, ennek a csatornának a felső szélét tesztelte az árfolyam múlt hét végén. A Molra akkor lehetnénk igazán optimisták, ha az árfolyam felfelé törne ki a csökkenő trendcsatornából, és tartósan a hosszú emelkedő trendvonal felett tudna zárni, vagyis ismét a 3100 - 3200 forint körüli zóna felett zárna a Mol árfolyama. Amíg ez nem történik meg, nagyobb a valószínűsége egy újabb lefordulásnak.

Richter

2015 elején masszív emelkedés indult a Richternél, két és fél év alatt több mint duplájára emelkedett az árfolyam, aztán azonban nagy törés jött, előbb a vállalat egyik legfontosabb készítményével, az Esmyával kapcsolatos rossz hírek, aztán az Oroszországgal kapcsolatos szankciók és az azt követő drámai rubelgyengülés miatt esett nagyot a Richter árfolyama. Az elmúlt hetekben folytatódott az esés, egyre alacsonyabb mélypontok és csúcspontok követték egymást, vagyis a trend egyelőre lefelé van. Optimizmusra rövid távon az adhat okot, hogy a napi grafikonon RSI-divergencia figyelhető meg (a grafikonon egyre alacsonyabb mélypontokhoz egyre magasabb RSI-értékek társulnak), de igazán optimistává akkor válnánk, ha a technikai szempontból fontos 5500 forint körüli szint fölé emelkedne az árfolyam. Amennyiben folytatódik az esés, akkor a korábbi mély- és csúcspontok által kijelölt, 4800 forint körüli szintet érdemes figyelni.

Magyar Telekom

A Telekom árfolyama 2013 november óta emelkedo trendben haladt, ez a trend azonban már tavaly megtört, idén pedig egy ereszkedo trendcsatornában halad lefelé az árfolyam, aminek felso szélét az elmúlt napokban tesztelte a Telekom árfolyama. Ameddig nem mozdul ki az árfolyam az ereszkedo trendcsatornából, addig érdemes további árfolyamesésre felkészülni, igazán optimisták akkor lennénk a Telekomra, ha sikerülne felfelé kitörni, akkor elso körben elérhetové válna a korábbi lokális csúcsok által kijelölt 480, majd a 490 forint körüli szint. A technikai összkép azonban egyelore továbbra is negatív. A következo hetekre kitekintve arra is érdemes figyelni, hogy a Telekom részvények május 15-én már osztalékszelvény nélkül forognak, vagyis akkor ceteris paribus több mint 5 százalékkal kerülhet lejjebb a Telekom árfolyama, ami alaposan elronthatja a technikai összképet.