Jászai Gellért távozik a Konzum és az Opus éléről (2.)

A mostani bejelentéssel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy véleményünk szerint az, hogy Jászai Gellért a 4IG stratégiai építkezésére és piaci pozícióinak erősítésére kíván több időt fordítani, nem jelenti azt, hogy változás történne a vállalat akvizíciós tevékenységében.

Mészáros Beatrix lehet az új Opus elnöke

A fúzió alatt álló holdingvállalatok növekedési stratégiájáért felelős szakember ezt követően részvényesként továbbra is érdekelt az Opus Global sikeres működésében, azonban április 30. után már a 4iG Nyrt.-nél megkezdett építkezésre, az informatikai nagyvállalat dinamizálására, illetve a társaság operatív vezetésére kíván több időt fordítani.Saját kezdeményezésére távozik a fúzió alatt álló tőzsdei vállalatok éléről Jászai Gellért. A beolvadás alatt álló Konzum Nyrt. április 26-i rendes közgyűlését követően lemond elnök-vezérigazgatói pozíciójáról, illetve az április 30-i rendes közgyűlését követően az Opus Global Nyrt. igazgatósági tagságáról.Jászai Gellért leköszönését a 4iG Nyrt.-nél megnövekedett feladataival indokolta. Az informatikai piacon ígéretes növekedési kilátásokkal rendelkező vállalat elnök-vezérigazgatójaként a társaság stratégiai építkezésére és piaci pozícióinak erősítésére kíván több időt fordítani. Jászai a Konzum és Opus egyesülését követően részvényesként továbbra is a nagyvállalat sikeres működésében érdekelt, emellett továbbra is számos vezető tisztséget tölt be a Mészáros csoport érdekeltségébe tartozó tőzsdei, és tőzsdén kívüli vállalatokban is - olvasható a közleményben.Jászai Gellért távozásával felmerül a kérdés, ki kerülhet a Konzum és Opus összeolvadásával létrejövő új Opus élére. Információink szerint az elnöki tisztséget Mészáros Beatrix, a cégcsoport legnagyobb tulajdonosának, Mészáros Lőrincnek a lánya veheti át. Mészáros Beatrix számos fontos tisztséget töltött már be eddig is különböző tőzsdén jegyzett és nem jegyzett vállalatban. A Konzumban igazgatósági tagként volt jelen, míg az Opusban ő töltötte be az igazgatótanács elnöki tisztséget.Ahogy arról korábban beszámoltunk, az előzetes becslések szerint az új Opus 350-400 milliárd forintos kapitalizációval, ezzel közel megegyező nagyságú, IFRS szerinti konszolidált saját tőkével és 30 milliárd forint fölötti EBITDA-val működhet már 2019-ben. Ekkora tőzsdén jegyzett óriásvállalat élére kerülhet Mészáros Beatrix a jövőben.