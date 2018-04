Javítaniuk kell telefonos ügyfélszolgálatukon az áramszolgáltatóknak

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elvégzett felmérésének eredményei szerint 2016-ban is folytatódott a tendencia, és jelentősen csökkent az ügyfélszolgálati irodák megkereséseinek száma az előző évhez képest. Ezzel együtt kevesebb reklamáció és panasz is érkezett be a szolgáltatókhoz, és teljesült az ügyfélszolgálatokon eltöltött átlagos várakozási idő hivatal által elvárt időtartama.Egyes területeken azonban ezzel ellentétes irányú változás történt. Az egyetemes gázszolgáltatók (többnyire az ebbe a körbe tartozó társaságok szolgálják ki a lakossági fogyasztókat) esetében például szintén csökkent az ügyfélszolgálati irodákban eltöltött átlagos várakozási idő, azonban a telefonos (call center) ügyfélszolgálati szolgáltatási színvonala 2016-ban csökkent 2015-höz képest, és a beérkezett jogos panaszok száma is nőtt.Az áramszolgáltatók telefonos ügyfélszolgálata esetében az átlagos várakozási idő a hívásszám csökkenése ellenére jelentősen nőtt 2016-ban. A MEKH megjegyzi, az átlagos várakozási időre vonatkozó követelmény teljesítésének érdekében további lépéseket kell tenniük az engedélyeseknek. Hasonló jelenség volt tapasztalható az áramszolgáltatók ügyfélszolgálati irodáin töltött várakozási idő tekintetében is. 2016-ban a kevesebb megkeresésszám mellett is 20 százalékkal megugrott az átlagos várakozási idő.