Javuló eredményeket közölhet a Mol

Szinte minden fontosabb eredménysoron javulást mutathatnak éves összevetésben a Mol jövő héten várható 2017. negyedik negyedéves számai, legalábbis az elemzői konszenzus szerint. A kilenc elemző előrejelzéséin és becslésein alapuló prognózis alapján az újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított EBITDA 5 százalékkal lehetett magasabb a tavalyi negyedik negyedben, mint 2016 hasonló időszakában, míg az üzemi eredmény 23, az adózott eredmény pedig 56 százalékkal ugorhatott meg.

Mik hatottak az eredményre?

Kutatás-termelés

Finomítás-kereskedelem

Fogyasztói szolgáltatások

Üzletáganként tekintve, a kutatás-termelés tisztított EBITDA-ja 8 százalékkal haladhatja meg a 2016 negyedik negyedévében elértet. A finomítás-kereskedelem területén ugyanakkor gyakorlatilag nem történt változás az egy évvel korábbiakhoz képest a tiszta EBITDA-ban. A tavaly önálló üzletággá felminősített fogyasztói szolgáltatások terület szintén jelentősen, 7 százalékkal javíthatta az iparágban kiemelten követett eredményszámot, míg a gáz üzletág minimális tudta emelni tiszta EBITDA-ját.az árfolyamok 2017 második félévében jókora emelkedést produkáltak, a negyedik negyed 61,4 dolláros átlagos Brent-árfolyama messze meghaladta az egy évvel korábbi 49,5 dolláros árat, de a 2017 harmadik negyedéves 52,1 dollárt is. Az olajárak emelkedése a kutatás-termelés üzletág eredményét egyértelműen pozitívan befolyásolta.bár a forint dollárral szembeni árfolyama a tavalyi negyedik negyedben hektikusan mozgott, ugyanakkor az USD/HUF kurzus - elsősorban a tavalyi harmadik negyedéves folyamatok hatására - továbbra is jelentősen alacsonyabban alakult az egy évvel korábbiaknál. A forint relatív ereje a dollárhoz viszonyítva egyrészt pozitív hatással van a dollárban elszámolt költségek alakulását tekintve, a dollárbevételek átváltását viszont értelemszerűen negatívan befolyásolja.az üzletág eredményeit valószínűleg kedvezően befolyásolta a készlet átértékelődési hatás. A tavalyi negyedik és harmadik negyedévek utolsó hónapjainak átlagos Brent-árfolyama alapján ugyanis arra lehet következtetni, hogy a magyar olajtársaság relatíve kedvező áron tudta beszerezni a finomítói feldolgozásra szánt olajat, majd a késztermékért nagyobb árat tudott elkérni a piacon.a Brent ártöbblete némileg ismét csökkent az egy évvel korábbi, valamint a megelőző negyedévhez viszonyítva is. Ez elméletileg nem támogatja az olajtársaság eredményeink javulását, miután a vállalat jelentős arányban Ural típusú olajat alkalmaz nyersanyagként finomítóiban, ugyanakkor a finomított termékek ára inkább a Brenthez kötődik.az árfolyamváltozások hasonlóan befolyásolják a downstream üzletág eredményeit, mint az upstream fent részletezett esetében.a mutató 2017 negyedik negyedévében 5,7 dollár/hordó körül alakult, érdemben elmaradva a harmadik negyedéves (7,3 dollár/hordó), valamint az egy évvel korábbi (6,6 dollár/hordó) árrést, ami alapvetően lefelé mutató hatást gyakorolhatott az eredményességre.a csoportszintű finomítói árréshez hasonlóan az integrált petrolkémiai margin is csökkent éves és negyedéves összevetésben. 2017 negyedik negyedévében 415,6 euró volt a tonnánkénti árrés, szemben a megelőző negyedév 476,5 eurós, valamint az egy évvel korábbi 459,5 eurós marginjával. Ez értelemszerűen kedvezőtlenül befolyásolhatta az üzletág eredményeit.az üzemanyagpiac a régió országaiban folytatódó robusztus gazdasági növekedéssel párhuzamosan emelkedik, Magyarországon 2017 utolsó negyedévében több mint 5 százalékkal bővült az összesített üzemanyag-forgalom, elősegítve az üzletág eredményének javulását.a fentiekkel hasonló okokból kifolyólag a Mol számára meghatározó régiós országokban a lakossági jövedelmi helyzet és fogyasztás stabilan emelkedik, ami a fogyasztói szolgáltatások üzletágnak a Mol tevékenységében betöltött egyre nagyobb súlyára tekintettel is - Fresh Corner koncepció, Mol Limo, e-mobilitás - kétség kívül pozitív fejlemény a társaság eredményessége szempontjából is.