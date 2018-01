Jelentős tőzsdei korrekcióra figyelmeztet a világ egyik legprofibb befektetője

Csakhogy a növekvő állampapír-hozamok és volatilitás miatt nagy a kockázata annak, hogy korrekciót látunk majd az eszközosztályokban

Bár a gyorsuló globális növekedés, az amerikai vállalati adóreform és az üzletbarát adminisztráció mind hozzájárultak a piacok jó teljesítményéhez, mégsem jelenthető ki, hogy mindez igazolja-e a részvénypiacokon kialakult magas árakat, főleg a mostani államadóssági szintek tükrében - írta egy decemberi, de most körbeküldött befektetői levélben Ed Hubner, a hedge fund kockázatkezelési részlegének vezetője.Hubner szerint az S&P 500 mostani 18,6-os P/E rátája a 2011-es 11-es rátához viszonyítva akkor lenne igazolt, ha a volatilitás alacsony szinten maradna és a 30 éves amerikai államkötvény kamata is 3% alatt lenne.- írja.Szerinte a részvénypiaci befektetőknek ügyelniük kell arra, hogy a növekvő eufória és elégedettség ne vezessen rossz döntésekhez, mivel a historikusan alacsony volatilitás tévesen azt az érzetet keltheti, hogy biztonságban vannak a befektetők.Hubner szerint, amit persze ők sem tudnak, mikor következik be.