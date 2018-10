Jim Cramer megmondja, mit csináljunk, ha eluralkodik a rémület

A zuhanások hátterében döntően két dolog állt: a Fed gyors kamatemeléseitől és a világgazdaság lassulásától való félelem. Cramer viszont úgy látja, hogy a nagy esések gyorsan megtörténtek és most már túladottak a részvénypiacok. Példaként a Dow Jonest említi, amely a csütörtöki 500 pontos zuhanással összesen 1300 pontot veszített az értékéből két nap alatt.

Nem tudom, mikor máskor kéne Amazont venni, mint akkor, amikor hatalmas zuhanáson van túl és az emberek rémültek

A Fed a hibás

Cramer azt is megmondja, hogy szerinte melyik vállalat papírjaiból érdemes most zsákolnia a befektetőknek: az Amazonéból.- hívta fel a befektetők figyelmét Cramer.Persze a CNBC showmanje gondolt azokra is, akiknek nincs lehetőségük arra, hogy a több mint 1700 dolláros részvényből vásároljanak. Nekik a magas osztalékhozamot kínáló Cisco vagy a Verizon lehet jó választás a techszektor cégei közül.Az amerikai elnöknek a tőzsdei esésről is volt véleménye, amit el is mondott. Arra a kérdésre, hogy mi okozhatta sok részvénynél a pánikszerű eladásokat, Donald Trump nem azzal válaszolt, hogy az a kereskedelmi háború aggasztja a befektetőket, amit ő gerjeszt főként Kínával és az Európai Unióval szemben, hanem az amerikai jegybank kamatemelései okozták a zuhanást. Az amerikai elnök szerint a Fed megőrült, és egyértelműen az egyre magasabb kamatok okozzák a mostani korrekciót.A Fed kamatemelési politikájával kapcsolatban Cramer is éles kritikát fogalmazott meg, véleménye szerint Jerome Powell jegybankelnöknek közelebbről is meg kellene vizsgálnia a makrogazdasági adatok azt megelőzően, hogy bejelenti a következő kamatemelést.