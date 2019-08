Jó állás, tisztes fizetés - tényleg szükség van még ehhez a diplomára?

Ha a foglalkoztatási rátát nézzük, kiderül, a legfeljebb alapfokú végzettségűek foglalkoztatási aránya 39,4 százalékos volt, szemben a középfokú végzettségűek 73,7 és a felsőfokú végzettségűek 85,1 százalékos arányával.

Magyarországon bizonyos pozíciókban - és itt elsősorban vezetői pozíciókra gondolok - nagyon nehéz diploma nélkül elhelyezkedni

Gépészmérnöki vagy IT-diplomával ma kezdő munkavállalóként is nettó 400-500 ezer forint közötti bérekkel el lehet helyezkedni. Óriási ugyanis a munkaerőhiány, és ezeken a területeken általában elvárás is a felsőfokú végzettség

Diploma nem, munkatapasztalat szükséges

A tényleges szakmai tudás tekintetében nem feltételez biztosan magasabb kompetenciát az, ha valaki főiskolára vagy egyetemre járt. A megszerzett gyakorlati, szakmai tapasztalat sokkal többet nyom a latban, mint a papír

A BalaSysnél a munkatársaink előmenetelére semmilyen hatással nincs a kolléga iskolai végzettsége. Bizonyos feladatkörök ellátásához elvárás a megfelelő nyelvtudás, illetve a szükséges tréningek, képzések elvégzése, de ez jellemzően nem iskolarendszerű képzést jelent. A szorgalom, tehetség, megfelelő szakmai tudás és vezetői képesség, attitűd, ami a vezetői pozíciók betöltéséhez szükséges nálunk

A felsőfokú végzettség önmagában nem elég

A vállalatnál nagyjából fele-fele arányban vállalnak munkát az érettségivel, illetve a diplomával rendelkező kollégák, de a munkakör szempontjából elég éles a határ. Irodai munkához túlnyomórészt szükséges diplomával rendelkeznie a pályázóknak, azonban ügyfélszolgálati vagy márkaüzleti területeken inkább az érettségivel rendelkező munkavállalók jelenléte meghatározó

Középfokú végzettséggel is lehet valaki középvezető

A szellemi munkavállalóknak szóló pozíciók esetében a legtöbb munkakör betöltéséhez viszont elvárása főiskolai vagy egyetemi diploma, ez alól kivétel az asszisztensi munkakör, ahol többnyire elegendő a középfokú végzettség

Könnyen előreléphet, aki tanul

Természetesen vannak olyan pozíciók, amelyek betöltéséhez elegendő a középfokú végzettség, de nem ritkán arra is van példa, hogy a belépést követően szereznek diplomát a munkatársak

A papírok halmozásánál fontosabbak a soft skillek

A szorgalom, a proaktivitás elengedhetetlen egy jó jelöltnél, ma már elvárás a cégek részéről, hogy valaki folyamatosan képezze magát

Magyarországon az iskolai végzettség jelentősen befolyásolja azt, kinek milyen lehetőségei vannak a munkaerőpiacon. A KSH Magyarország 2018 című kiadványából legalábbis ez a kép rajzolódik ki. E szerint ugyanis nagyobb eséllyel helyezkednek el a kvalifikáltabb munkavállalók. Az elemzés szerint 2018-ban a 15-64 éves foglalkoztatottak 12%-a legfeljebb alapfokú, 62%-a középfokú, 27%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezett.Miközben eszerint Magyarországon még mindig sokat számít a diploma az álláskeresés során, addig külföldön egyre több nemzetközi cég vallja azt, hogy a végzettség nem - vagy nem annyira - fontos. Az egyik legismertebb nemzetközi állásportál, a Glassdoor tavaly publikált kutatása szerint például a Google-nél, az Apple-nél, a Hiltonnál vagy az IBM-nél nem követelmény a felsőfokú végzettség.- mondta a Portfolio-nak, az, aki szerint egy középvezetői pozíció azonban elérhető érettségivel is.- tette hozzá. A szakember is azt látja, hogy a nyugat-európai országokban és az Egyesült Államokban azonban egyre kevésbé számít a végzettség, inkább a készségek, munkatapasztalat az, ami sokat nyom a latban a felvételi eljárás során, a papírnál fontosabb az, hogy a jelentkező mennyire ambiciózus, mennyire motivált, hajlandó-e tanulni, képezni önmagát.Kíváncsiak voltunk, mi a helyzet a magyar munkaerőpiacon, milyen területeken, milyen pozíciókban követelmény a diploma, ezért több céget is megkerestünk.Becslések szerint több mint húszezer informatikus hiányzik az országból, kíváncsiak voltunk arra, ezen a területen hogyan lehet boldogulni releváns szakmai végzettség nélkül.Megkeresésünkre az informatikai biztonsággal foglalkozóközölte, a cég munkatársainak 68 százaléka rendelkezik felsőfokú végzettséggel, nagyobb részben BSc illetve főiskolai, kisebb részben egyetemi vagy MSc diplomával.- mondta, hozzátéve, nincs olyan pozíciójuk, ahol kizáró ok lenne a felsőfokú végzettség hiánya.- mondta, hozzátéve, hogy pályakezdők, frissen végzettek esetén is számít, részt vettek-e korábban - akár hobbi szinten - valamilyen szakmai projektben. Példaként a honlapfejlesztést említi vagy különböző versenyeken való részvételt, esetleg kollégiumi szerver üzemeltetését.- mondta.Bizonyos pozíciók betöltéséhez elengedhetetlen a diploma - ez derült ki a Vodafone Magyarország válaszából.- közölte megkeresésünkre, a. Elárulta, a vezetői pozíciók betöltéséhez a cégnél elengedhetetlen a felsőfokú végzettség, és a vállalatnál előnyt jelent a felvételi eljárás során, ha a jelölt folyamatosan képzi magát, akár különböző online kurzusokat is elvégzett.- írta Tóth Zsuzsanna, aki elárulta, a Vodafone-nál támogatják és bátorítják a kollégákat abban, hogy tanuljanak, a cég maga is használja a különböző platformokon elérhető kurzusokat, hogy a munkatársak folyamatosan fejlődhessenek.A felsőfokú végzettség tehát önmagában nem minden, a felvételinél számít az is, hogy a munkavállalók jól kezeljék a változást, legyenek fogékonyak a technológiai innovációkra, és számít az is, hogy a jelöltek mennyire képesek csapatban gondolkodni és együtt dolgozni.megkeresésünkre közölte, bizonyos középvezetői pozíciók betöltéséhez nincs szükség felsőfokú végzettségre, így például a boltvezetői- és boltvezető-helyettesi vagy karbantartó-csoportvezetői munkakörhöz is elég a középfokú végzettség.- tudtuk meg a diszkontlánctól.Aza Portfolio megkeresésére közölte, a hitelintézet már csak mérete miatt is igen változatos és szerteágazó munkaköröket tud biztosítani munkavállalói számára. Jelenleg több mint 9000 munkavállalót foglalkoztatnak csak Magyarországon, az egyes pozíciókhoz igen-igen eltérő készségek és különböző mélységű tapasztalat szükséges.- írták, hozzátéve, hogy a bérezést pozitívan befolyásoló tényező a diploma, hiszen ezzel magasabb alapbérhez lehet jutni.Közölték, a bér meghatározásánál számos tényező játszik szerepet, így a végzettség, a korábban szerzett szakmai tapasztalat, vagy akár a nyelvtudás. A bank támogatja, hogy a munkavállalók képezzék magukat, hiszen egyértelmű, hogy a minél képzettebb, szélesebb látókörű munkavállalók a bank számára is előnnyel járnak. Épp ezért az is gyakran előfordul, hogy valaki a korábbitól lényegesen eltérő munkakört tölt be, miután elvégzett egy belső vagy külső képzést.Hogy a szakmai tapasztalat mennyire fontos, azt jól mutatja a felvételi eljárásuk: a jelölteket több körös interjú folyamat során választják ki, akik sokszor összetett szakmai feladatokat is kapnak még a felvételt megelőző szakaszban.- mondta a HR szakember, Szűts Ildikó, aki megjegyezte, hogy újabban már az is szempont a kiválasztásnál, hogy az adott jelentkező passzoljon az adott cég kultúrájába." - jegyezte meg, hozzátéve, a papírok halmozásánál ma már sokkal fontosabb a releváns munkatapasztalat és a soft skillek, vagyis pédául a szociális és kommunikációs készségek, társadalmi és érzelmi intelligencia, problémamegoldó képesség vagy a rugalmasság és a proaktivitás.