Idén április végéig magasra emelkedett az olaj ára, ami azzal magyarázható, hogy a befektetők az olajkínálat szűkülésétől tartottak, például az Iránnal szembeni szankciók vagy legutóbb a Venezuelai politikai válság miatt. Ma azonban látványosan esik az olaj ára, ami elsősorban egy friss amerikai olajtartalékadattal magyarázható, az árfolyamesés azután következett be, hogy kiderült, az Egyesült Államok olajkitermelése tartósan magasan alakul, a tartalékok szintje magasan áll, ráadásul egy fontos technikai szint is tört a WTI grafikonján, ez is hozzájárult ahhoz, hogy a WTI ára ma közel 3 százalékkal kerüljön lejjebb.

200 pontot esett a Dow Jones 2019.05.02 18:57

0,7-0,9 százalékkal kerültek lejjeb a vezető amerikai részvényindexek. Az esés részben annak tudható be, hogy az olajár esésével lejjebb került az olajipari vállalatok árfolyama is, de az eséshez az is hozzájárult, hogy az amerikai jegybank az alacsony infláció ellenére sem csökkentené az irányadó kamatrátát. A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy az elmúlt hetekben nagyot raliztak a vezető amerikai részvényindexek, a történelmi csúcs közelében sokan profitot realizálnak, a befektetők egy része pedig a vállalati gyorsjelentéseken túl újabb katalizátorokat keres, ilyen lehet a Fed iránymutatása is.