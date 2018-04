Jó hír érkezett a Richter fontos készítményével kapcsolatban

Jó hír a Richter fontos készítményével kapcsolatban

Mit érdemes tudni a cariprazine-ról?

Emelkedik az árfolyam

A Richter és a gyógyszergyártó partnere, az Allergan kedden közzétette a cariprazine I típusú bipoláris betegséghez társuló, major depressziós epizódokban (I típusú bipoláris depresszióban) szenvedő, felnőtt betegek körében végzett fázis III vizsgálatának pozitív előzetes eredményeit.A gyógyszergyártó 2017 decemberében tette közzé a cariprazine-nal végzett törzskönyvezés alapjául szolgáló második vizsgálat pozitív előzetes eredményeit bipoláris I depresszióban. Abban a vizsgálatban a cariprazine mind a 1,5 mg-os, mind a 3 mg-os dózisban szignifikáns javulást mutatott a placebohoz képest.A cariprazine hatásossága bipoláris I depresszióban három pozitív törzskönyvezési célú klinikai vizsgálatban igazolódott Az Allergan 2018. második félévében az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalához (FDA) benyújtani tervezett kiegészítő törzskönyvi kéreleméhez fel kívánja használni mindhárom törzskönyvezési célú fázis III vizsgálat adatait. A cariprazine jelenleg az Egyesült Államokban Vraylar márkanéven van törzskönyvezve a skizofrénia kezelésére felnőtt betegeknél, valamint az I típusú bipoláris betegséghez társuló mániás vagy kevert epizódok kezelésére felnőtt betegeknél.Beke Zsuzsa, a Richter PR és kormányzati kapcsolatok vezetője megkeresésünkre kifejtette, hogy a hír mindenképpen pozitív, és a Richter partnere, az Allergan várhatóan az idei év második felében a bipoláris depresszió indikációban is benyújtja majd a törzskönyvezési kérelmet, az Amerikai Gyógyszer- és Élelmiszerügyi Hatósághoz (FDA). Beke Zsuzsa szerint mindez igazolja azt, hogy a cariprazine egy hatékony vegyület, nemcsak skizofrénia, hanem a bipoláris depresszióban szenvedő betegek esetében is.A cariprazine a Richter saját fejlesztésű készítménye, az amerikai Foresttel (azóta már Allergan) 2005 óta folynak a fejlesztések. Az említett készítmény a Richter egyik legígéretesebb originális terméke, melynek fejlesztései az alábbi indikációban történtek: bipoláris depresszió, major depresszió, bipoláris mánia, skizofrénia. A vegyületet a Richternél fedezték fel, de az amerikai partnerrel folytatott közös fejlesztési munka nyomán az Allergan az USA és Kanada területére megszerezte a termékértékesítési jogokat. Az igazi áttörést a Richter 2012-ben érte el a cariprazine-nal, amikor a fő indikációban, a skizofrénia esetében is sikeresen zárult a klinikai fázis III vizsgálat. Ez lehetőséget adott arra, hogy az Egyesült Államokban meginduljon a törzskönyvezés folyamata, ami 2015 szeptemberében zárult le pozitív véleménnyel, így 2016 márciusában Vraylar márkanéven került bevezetésre az Egyesült Államokban a Richter és az Allergan közös gyógyszere.Az amerikai bevezetés után 2016 márciusában az Európai Gyógyszerügyi Hatóság (EMA) is elkezdte a Richter cariprazine-ra vonatkozó forgalombahozatali engedélyének értékelését skizofrénia indikációban, majd augusztusban a Richter kizárólagos licence-megállapodást írt alá az olasz Recordati-val, a cariprazine Nyugat-Európában régióban, valamint Algériában, Tunéziában és Törökországban történő forgalmazására.A pozitív hírt kedvezően fogadták a befektetők, a Richter árfolyama 2 százalékos emelkedést mutat kedden délután.