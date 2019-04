Jó nagyra nőtt a kis 3-as BMW

Ismerkedés

Be kell vallanom, hogy mélypontról indult a kapcsolatom az új 3-assal. Csak nettó három napra kaptam meg az autót, ráadásul ebben a három napban rossz volt az idő, előre tudtam, hogy nem is viszem el hosszabb útra, és az eső miatt fotózni sem lesz könnyű. A BMW tesztautókért Vecsésre kell kimenni, onnan visszafelé Budapestre a gyalázatos minőségű, repülőtérre vezető gyorsforgalmin jöttem visszafelé, és már az első kilométereken éreztem, ez a futómű-felni párosítás nem Magyarországra való. A bajt tetézte, hogy az autó egy az autógyártók által mostanában preferált, hálistennek a való világban ritkán előforduló furcsaszürke fényezéssel érkezett, amit a mostoha időjárásban nem volt hálás feladat fotózni. De a legnagyobb probléma az volt, hogy a beülés után egyből éreztem, ez nagyon nem egy 5-ös BMW. De erről majd később.

Futómű

Kezdem a futóművel, mert az az egész tesztet meghatározta. A tesztautó M sport csomagos volt, amihez M sport futómű is jár, ami nagyon feszes, szerintem túlságosan is, és ezen semmilyen beállítás (sport helyett comfort mód) nem segít. A tesztautón ráadásul 19 colos felnik voltak nagyon vékony falmagasságú gumikkal, vagyis onnan semmilyen csillapítás nem várható. Ezzel a beállítással minden úthiba átmegy az utasok gerincoszlopába, és a minden alatt nem a csatornafedelekre, hanem mondjuk a kisebb repedésekre gondolok. Aki más autóban ahhoz van hozzászokva, hogy fejét a fejtámlának támasztva vezet, az ezt itt felejtse el, közepes úthibákon csak a fej, a nagyobbaknál a felsőtest is elpattan az üléstől. Valahol 80 felett kezdi el jól érezni magát a futómű, ott már elkezd simulni az út, és egyre élvezetesebb a vezetés, országúti tempón vagy afelett pedig már minden rendben. Értem én, hogy sportos modell a 3-as, de 2019-ben azért elég sok példa van már arra, hogy egy futóműben egyszerre megvan a komort, a stabilitás és a sportosság is, a 3-as sportfutóműve egyáltalán nem rossz, teljesen tudatosan van így hangolva, de vétel előtt azért mindenképpen érdemes kipróbálni. Nyilván a felni is sokat számít, magyar utakra nem ajánlom a 19-est, defekttűrő gumikkal főleg nem.

Külső

Az új 3-as orrát alapvetően határozzák meg a fényszórók, amik szerintem nagyon menők. Nekem az előző 3-as lámpái is tetszettek, de ez még sportosabb, agresszívebb, főleg, ha be van kapcsolva a lézervilágítás. A veséken már lehet vitatkozni, jól megnőttek, ami általános BMW-trend, viszont a vesék körül a krómkeret is sokkal hangsúlyosabb, vastagabb lett, ami már eléggé véleményes, összességében azonban vagány lett az új 3-as orra a markáns lámpákkal, sportos légbeömlőkkel.

Az autó oldaláról azonban ez már nem mondható el, eléggé semleges lett, mintha elfogyott volna a kreativitás az orr megrajzolása után, nem a BMW az első márka, ami a formájáról először eszembe jut.

Az autó hátulját még szokni kell, az új lámpák keskenyebbek és hosszabbak, mint az előzőek. Összességében elölről jól néz ki az autó, oldalról semleges, a hátulját meg még szokni kell, nem rossz az autó külseje, de volt már ennél BMW-sebb 3-as is.

Belső

A két generációval ezelőtti 3-ashoz (E90) képest a mostani (G20) 19 centivel hosszabb, az előzőhöz képest pedig 8,5 centit nyúlt, ráadásul a szélessége is nőtt 1,6 centit, a növekedés nagy része pedig egyértelműen a beltérben csapódott le, mostanra a 3-as BMW akkora autó lett, hogy négy magas növésű felnőtt is kényelmesen elfér benne, én 198 centis magasságommal is elférek hátul a rám állított vezetőülés mögött.

Érdemes külön kiemelni a kormányt, a tesztautóban ugyanis M bőr sportkormány volt, sokat hozzátesz az élményhez, hogy jó fogású, és egyébként szép is, sokat dob rajta a kis M logo.

A tesztautó már az új dizájnú digitális műszerfallal érkezett, az érintéssel vezérelhető központi kijelző 10,2 colos, a kormány mögötti teljesen digitális műszeregység pedig 12,3 colos. Mindkét kijelző világosban is jól látható, megfelelő felbontású, jól használható, szerintem hamarosan kevesen sírják majd vissza a hagyományos műszereket (főleg, ha lesz majd olyan opció is, hogy a hagyományos, kerek műszereket is meg lehessen jeleníteni digitálisan).

A Harman/Kardon hifi kifejezetten jól szól, jobban, mint más autókban az ennél drágább hifik. A zenehallgatásnak jót tesz az is, hogy kifejezetten csendes a beltér.

Összességében még nagyautósabb lett a 3-as, masszívabb és a korábbinál szélesebb lett a váltókart, az iDrive gombot, a menetmódválasztó gombokat is tartalmazó pult, amelynek középkonzol felőli részén vezeték nélküli mobiltöltő és USB-csatlakozó is helyet kapott, a középső könyöklő alatti rekesz pedig kifejezetten nagy.

A csomagtartó 480 literes, tehát elég nagy, de a nyílása szűk, így nagyobb tárgyakat nem könyű betenni, ez a gyerekbicikli még épp átfért rajta.

Új 3-as BMW, egy előző 3-as tulajdonosának szemével

Megkértem egy kollégámat, aki az aktuális 3-as BMW-t vezeti, hogy mondja el a véleményét a tesztautóról:



Az új 3-as prémiumabb, anyaghasználatban, ergonómiában mindenképpen történt előrelépés, közelebb van egy 5-öshöz, mint korábban. Dizájnban nagy ugrás volt a kettővel ezelőtti (E90) és az ezelőtti (F30) modell között, ezt vitte tovább az új 3-as (G20), a dizájn még jobb lett. Bár árban nem feltétlenül van nagy különbség a 3-as és az 5-ös között, érdemes lehet maradni a 3-asnál, mert beltérben nem sokkal használhatóbb az 5-ös, miközben nehezebb és nagyobb, vagyis valamivel kevésbé sportos és nehezebb például parkolni is vele. Presztízsben viszont jobb az 5-ös, akinek az is fontos, az válassza a nagyobb modellt.

Menés

A BMW 2 literes, 190 lóerős motorja egy kifejezetten jó erőmű, jól gyorsítja az autót, rugalmas, 50 felett alig hallani valamit a hangjából, és nagyon jó a fogyasztása is, nagyon óvatosan közlekedve simán 5-össel is tud kezdődni a fogyasztása, normál esetben 6,5 liter körül el lehet autózni vele, ha folyamatosan kinyomnánk a szemét, akkor is megállna 9 liter alatt. Hivatalosan 6,9 másodperc alatt van százon ezzel a motorral az autó, ami érzésre igaz is lehet. A gyorsulás egyébként úgy néz ki, hogy a gázpedál lenyomása után van néhány tizedmásodperc gondolkodás, utána viszont megindul az autó, és mivel rugalmas a motor, 80-ról is szépen gyorsul.

3-as vs. 5-ös

Volt egy olyan tévképzetem, hogy akkorát nőtt mostanra a 3-as, hogy simán alternatívája az 5-ösnek. Azért ez nagyon nem így van, a BMW odafigyel arra, hogy több paraméter mentén is távol tartsa egymástól a két modellt. Az aktuális 5-ös (G30) zseniális autó, nem csak a BMW, hanem az autógyártás történetének egyik legjobb limuzinja. Menetkomfortban, anyaghasználatban, presztizsben, helykínálatban, nagyautósságban, irányíthatóságban annyival a 3-as fölé van pozícionálva, hogy nem nem nagyon lehet összekeverni a két autót. A 320d xDrive induló listaára 13 millió forint, ahhoz képest az 520d 1,8 millióval, az 520d xDrive 3 millió forinttal drágább. Nyilván ez sem kevés pénz, de ha abból indulunk ki, hogy a 3-as tesztautónk 19,8 millió forintig volt felextrázva, azért abból a pénzből már egy egészen jó 5-öst lehet venni. Nem kérdés, hogy annyi pénzből inkább 5-öst vennék, még úgy is, hogy az egy régebbi modell (2017 óta van piacon).

Összegzés

Az új 3-as BMW tovább fejlődött az elődjéhez képest, kívül belül jóval nagyobb lett, érzésre nagyautósabb is, de nem csak dizájnban, hanem hossza miatt vezethetőségében (régebben még volt egy kis gokartos beütése a 3-as szériának) is veszített valamelyest BMW-sségéből. Nem kérdés, hogy egy jó autóról van szó, de a teljes képhez a 320d xDrive tesztautó 13 millió forintos alap listaára és közel 20 milliós felextrázott ára is hozzátartozik, ennyi pénzért pedig már bőven vannak alternatívák. Például az aktuális 5-ös, ami nem annyival drágább, mint amennyivel sokoldalúbb, kifinomultabb autó, mint az új 3-as.