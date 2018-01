Jöhet a 200 dolláros Apple

A Piper Jaffray kiemelte, hogy egy 400 iPhone-vásárló körében készített felmérés megerősítette várakozásukat arra vonatkozóan, hogy hogyan alakulhat az iPhone-ok értékesítése a modell-mix tekintetében 2018-ban.A felmérés eredménye szerint a megkérdezett vásárlók 35 százaléka venne iPhone X okostelefont, amely nagyjából megegyezik az elemzőház által várt 38 százalékos részaránnyal az iPhone-modellek között. A válaszadók 40 százaléka mondta azt, hogy iPhone 8-ast vásárolna, amely teljes mértékben megegyezett a Jaffray 2018-ra vonatkozó előrejelzésével.Az elemzőház elmondása szerint a felmérés megerősítette azt is, hogy helyesen számoltak akkor, amikor 720 dolláros átlagos értékesítési árral kalkuláltak az iPhone-ok esetében. Az elemzőház mindezek alapján arra számít, hogy az Apple 270,6 milliárd dolláros árbevételt érhet el 2018-ban. Ez az érték egyébként nagyjából megegyezik a Reuters elemzői konszenzusával, amely alapján a vállalat 274,3 milliárd dolláros árbevételt realizálhat idén. Az egy részvényre jutó nyereség mértéke 11,17 dollár lehet, míg az elemzői konszenzus ennél valamivel magasabb, 11,46 dollár.Az Apple-nél mind az árbevétel (+20%), mind pedig az egy részvényre jutó nyereség (+24%) tekintetében jelentős növekedésre számít a Piper Jaffray 2017-hez képest. Így nem csoda, hogy továbbra is vételre ajánlják a cég papírját, amelyhez 200 dolláros célárat rendeltek. Véleményükkel nincsenek egyedül, a Reuters által megkérdezett elemzők közül 33-an vételre heten pedig tartásra ajánlják az Apple papírjait.Az Apple 172,26 dolláron zárta a keddi kereskedést, ez egyben azt is jelenti, hogy a Jaffray által meghatározott célár alapján közel 16 százalékos felértékelődési potenciállal rendelkeznek a vállalat részvényei.