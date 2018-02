Jöhetnek az Amazon okos ajtócsengői

Az Amazon eddig nem volt túl aktív a nagy akvizíciók tekintetében, jellemzően kisebb cégeket vett meg. Az eddigi legnagyobb felvásárlása a Whole Foods tavaly bejelentett 13,7 milliárd dolláros akvizíciója volt.Az Amazon stratégiája, hogy igyekszik minden felületen vásárlókat gyűjteni és azzal a céllal gyárt eszközöket a Kindle e-könyvolvasótól a telefonon keresztül a kameráig, hogy minél többen vásároljanak az Amazon.comon. A Ring termékei hasznosak lehetnek például az Amazon Key szolgáltatáshoz, ami egy "okos zárból" és egy kamerarendszerből áll. Segítségével a házhozszállítást végző ember be tudja vinni a csomagot vagy a friss élelmiszert a házba úgy, hogy kizárja a lopás lehetőségét. A Ring már most összekapcsolható az Amazon hangvezérelt otthoni asszisztensével, az Alexával és a közös termékfejlesztések a jövőben még több lehetőség előtt nyitják meg az utat.Az Amazon agresszívan terjeszkedik az élelmiszer-házhozszállításban, az okos biztonságtechnikai eszközök pedig nagy segítségére lehetnek abban, hogy a felhasználók kedvet kapjanak hozzá - véli a Baird Equity Research elemzője. A Wedbush elemzője szerint pedig az Amazon a Ringgel forradalmasítani tudja az otthoni biztonságot.

Forrás: Ring