Jól sikerült a Xiaomi második negyedéve

Közzétette második negyedéves gyorsjelentését a Xiaomi, a kínai mobilgyártó árbevétele 68,3 százalékkal 25,24 milliárd jüanra (6,58 milliárd dollár) emelkedett a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva, míg a társaság nettó eredménye 14,63 milliárd jüan (2,1 milliárd dollár) lett, szemben 2017. második negyedévének 11,97 milliárd jüanos veszteségével.A társaság okostelefon-üzletágának bevételarányos részesedése bár 71,5 százalékról 67,4 százalékra csökkent a májustól június végéig tartó három hónap folyamán, azonban az internetes szolgáltatások és az otthoni okoseszközök értékesítései 27,9 százalékról 31,7 százalékra emelkedtek a 2017-es év hasonló időszakával összehasonlítva.A második negyedéves beszámoló az első a Xiaomi júniusi tőzsdére lépése óta , az IPO során a társaság részvényeit 17 dollárra árazták be, majd az elsődleges részvénykibocsátással 4,72 milliárd dollár folyt be a vállalathoz, amelyet követően a cég piaci kapitalizációja 54 milliárd dollár lett. Bár a Xiaomi menedzsmentje korábban 100 milliárd dolláros piaci kapitalizációt célzott meg, társaság IPO-ja az elmúlt négy év legnagyobb részvénykibocsátását jelentette a technológia szektorban, annak ellenére is, hogy végül a vártnál jóval alacsonyabb lett a cég értéke.A Xiaomi részvényei 1,6 százalékkal kerültek feljebb szerdán a hongkongi tőzsdén, a társaság második negyedéves gyorsjelentése előtt.