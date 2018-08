Jól sikerült a Zwack első negyedéve

Nőtt az árbevétel

A piac

A költségek

A bruttó fedezet 9,7 százalékkal 2,1 milliárd forintra nőtt

Az üzemi eredmény 11,4 százalékkal 613 millió forintra bővült

Az adózás előtt eredmény 11,3 százalékkal 613 millió forintra emelkedett

Az éves eredmény 17,1 százalékkal 494 millió forintra nőtt

Nem mozdul az árfolyam

Csütörtökön tette közzé első negyedéves beszámolóját a Zwack, a társaság bruttó árbevétele 13,3 százalékkal 5,97 milliárd forintra nőtt az első negyedév folyamán, míg a Zwack nettó értékesítése (jövedéki és népegészségügyi termékadó nélküli árbevétel) 11,5 százalékkal 3,6 milliárd forintra emelkedett a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva.A társaság saját termelésű termékeiből származó bevétel 11,7 százalékkal 2,5 milliárd forintra bővült a negyedévben, ezen belül a prémium termékek árbevétele 7 százalékkal nőtt. A Zwack termékei közül az Unicum az átlagot meghaladó mértékben bővült, továbbá az Unicum Riserva szuperprémium keserű forgalmazása is megindult az év elején, melynek forgalma így jelentősen emelkedett.A forgalmazott termékek nettó árbevétele 16,2 százalékkal emelkedett az első negyedévben, amelyen belül a Diageo árbevétele 23,6 százalékkal nőtt, a növekvő árbevétel adatokhoz a volumen növekedése és az értékesítési árak emelkedése egyaránt hozzájárult.A magyar szeszesital-piacra vonatkozó piacikutatási adatok alapján a hazai adózott égetett szeszesital piac volumene enyhén, 2,7 százalékkal csökkent az első negyedévben, míg értéke kismértékben 0,6százalékkal nőtt. A fogyasztás értékben a prémium termékek piacán 1,8, a minőségi szegmensben pedig 2,9 százalékkal bővült, a kommersz termékek piacán azonban 3,6 százalékos volt a visszaesés.A Zwack a hazai égetett szeszesital piac legnagyobb szereplője. Mivel a társaság bevételének 90 százaléka a magyar piacról származik, ezért a gazdálkodást alapvetően határozza meg a belföldi fogyasztás alakulása. Az elmúlt néhány évben a lakossági fogyasztás bővült Magyarországon és a cég menedzsment a közeljövőben is ennek folytatódására számít.A társaság első negyedéves anyagköltségei és anyag jellegű ráfordításai 14,2 százalékkal emelkedtek, ami magasabb a nettó árbevétel 11,5 százalékos növekedésénél, így a bruttó fedezeti hányad a bázisidőszakkal összehasonlítva 1 százalékponttal 60,4-ről 59,4 százalékra csökkent.A személy jellegű ráfordítások 1,1 százalékkal emelkedtek az első negyedévben, miután a társaság az üzleti év elején 8 százalékos bérfejlesztést hajtott végre. Ennek hatását tompította a bázisidőszakban fizetett kétheti extra jutalom, mivel hasonló kifizetésre idén nem került sor, valamint a 2,5 százalékpontos szociális adó csökkentés.Minden eredményszinten bővülésről számolt be a Zwack az első negyedéves beszámolójában:Bár a Zwack részvényei július második felében felfelé kapaszkodtak, a vállalat gyorsjelentése nem mozgatta meg túlságosan a befektetők fantáziáját, a Zwack papírjai stagnáltak a pénteki kereskedésben.