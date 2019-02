Jól sikerült a Zwack harmadik negyedéve

Nagyot nőtt a bevétel és a profit is

A Zwack a keddi piaczárás után tette közzé a pénzügyi évének harmadik negyedéves beszámolóját, a társaság árbevétele az október és december közötti időszak folyamán 24,6 százalékkal 11,73 milliárd forintra emelkedett, az adókkal csökkentett árbevétel 23,3 százalékkal 7,01 milliárd forintra emelkedett.

A társaság anyagjellegű költségei a bevételnél alacsonyabb mértékben emelkedtek, ezért a bruttó fedezeti szint javult a negyedévben, a bruttó fedezeti szint 1,4 százalékkal 58,7 százalékra emelkedett.

A társaság üzemi eredménye 31,2 százalékkal 2,49 milliárd forintra emelkedett a harmadik negyedévben, míg a Zwack adózott eredménye 35,6 százalékkal 2,2 milliárd forintra bővült a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva.

Borús várakozásokat tett közzé a menedzsment

Emelkedik az árfolyam

A Zwack szerint a Népegészségügyi Termékadó módosítás a társaság következő üzleti évét jelentősen és negatívan érinti majd, miután az Országgyűlés tavaly júliusban elfogadta a Népegészségügyi Termékadó módosítását, amely 2019. január 1-től lesz hatályos. Ettől a dátumtól kezdve minden szeszesital adóztatásra kerül és az adókulcs 20 százalékra emelkedik.Az adóemelés következtében a már korábban is NETA köteles termékek ára várhatóan 6-7 százalékkal emelkedik, míg a most a törvény hatálya alá kerülő termékek (pálinkák, keserű likőrök) fogyasztói árai a prémium kategóriában várhatóan 20 százalékkal, a minőségi szegmensben akár 25 százalékkal is emelkedhetnek. A társaság korábbi tapasztalatai alapján az első évben a volumen visszaesése közel akkora volt, mint az áremelkedés, így a Zwack a következő üzleti évre a nettó árbevétel 10 százalékot is meghaladó visszaesésére számít. A társaság mindkét leginkább érintett termékkörben jelentős volumenű márkákkal rendelkezik, amelyek a cég legnagyobb profittermelői.A Zwack mindemellett arra számít, hogy a csomagolóanyagok (üveg, kupak, karton) világpiaci árai növekedni fognak, a megnövekedett költségek ellensúlyozása érdekében a társaság a marketing és működési költségek esetében költségmegtakarítást tervez, azonban a fenti hatások miatt összességében a Zwack 40 százalékot meghaladó visszaesést vetített előre az adózott eredményben.A Zwack gyorsjelentése után az árfolyam 0,9 százalékkal került ma feljebb, míg a társaság részvényei idén 1,5 százalékkal kerültek feljebb.