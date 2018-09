Jól sikerült az Appeninn első féléve

Remekül sikerült az Appeninn első féléve

A hét utolsó napján tette közzé első féléves beszámolóját az Appeninn, a társaság árbevétele 3,7 százalékkal 2,7 millió euróra bővült a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva, míg a közvetlen fedezet 6,2 százalékkal 1,75 millió euróra csökkent. A társaság jövedelemtermelő képessége javult az első félévben, az EBITDA 33 százalékkal 955 ezer euróra növekedett 2017 azonos időszakához képest, a tárgyévi átfogó eredmény pedig 723 ezer euró lett, a korábbi év azonos időszakának 38 ezer eurós veszteségével szemben.A társaság mindemellett kiemelte, hogy az Appeninn ingatlan-portfóliója az első félévben jelentősen átalakult, illetve a nagy értékű ingatlanok megszerzése és bérbeadása különböző időpontban valósult meg, ezért az első féléves eredményadatok nem mutatnak valós képet az Appeninn valós teljesítményéről. A társaság emiatt azt is megvizsgálta, hogy milyen módon alakult volna az Appeninn jövedelemtermelő képessége, ha az első félév tranzakciói 2018. január elsején valósultak volna meg, a pro forma számítási módszer alapján a társaság árbevétele 5,1 millió euró, míg az EBITDA 3,3 millió euró lett volna, ami az első féléves pro forma árbevétel esetében a tavalyi teljes üzleti év árbevetélet felülteljesíti.

Nőtt az árbevétel

Az Appeninn ingatlan bérbeadásból származó árbevétele 3,7 százalékkal 2,7 millió euróra emelkedett az első félév folyamán, az árbevétel bővülésében kiemelt szerepet játszott a társaság által újonnan megszerzett ingatlanok jövedelemtermelése, ami képes volt ellensúlyozni a 2017-ben még meglévő, 2018-ra már értékesített Mérleg utcai ingatlan eladása miatt kieső bevételeket.Az Appeninn tulajdonába az első félévben olyan ,,A'' kategóriás irodaházak kerültek, mint az Andrássy 59. Palace, az Andrássy 105. Office Building és az Ü48 Corner Office Center, az iroda-portfólió bővítése mellett a társaság a retail piacon is megkezdte terjeszkedését, az Appeninn 2018. tavaszán befektetési céllal 18 kiskereskedelmi ingatlant vásárolt meg, amelyeket hosszútávú megállapodás alapján a Spar Magyarország bérel.

Az adózott eredmény is emelkedett

Az első félév folyamán az EBITDA 33 százalékos bővülést követően 955 ezer euróra emelkedett a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva, miután bár az adminisztrációs költségek és a személyi jellegű ráfordítások is növekedtek a bázisidőszakhoz képest, azonban 2017. első félévét egy befektetési célú ingatlan átértékelésének eredménye is terhelte egymillió euró értékben, míg 2018. első félévében hasonló jellegű átértékelésre nem került sor.

Az Appeninn első féléves átfogó eredménye 723 ezer euró volt, míg a társaság 2017. első féléve folyamán 38 ezer eurós adózás utáni veszteséget realizált, ennek oka elsősorban a 2017-ben egyszeri tételként elszámolt, egymillió eurós leértékelés volt a vállalat egy befektetési célú ingatlana esetében, 2018-ban ilyen jellegű leértékelés nem volt, azonban a közvetlen költségek emelkedése csökkentette az eredményt.

A menedzsment optimista

Egyelőre lefelé csorog az árfolyam

A társaság első féléves számai után a menedzsment optimista, az Appeninn kedvezően ítéli meg az ingatlanpiaci kilátásokat, és kiemelkedő növekedési potenciált lát a budapesti ,,A'' kategóriás irodapiacon, továbbá a hazai- és a régiós kiskereskedelmi piacon is. Az Appeninn célja, hogy fejlesztések és akvizíciók által tovább bővítse a vállalat ingatlan portfólióját. A társaság értékelése szerint az Appeninn által elérhető hozam-kilátások kedvezőek, mivel a budapesti irodapiac hozama jelentősen meghaladja a nyugat-európai piacokét, melyhez a kedvező gazdasági környezet további növekedési lehetőséget biztosít.Az Appeninn által júniusban közzétett ötéves növekedési stratégia keretében a társaság ingatlanvagyonának jelentős gyarapítása mellett azt is célul tűzte ki, hogy a vállalat 5 éven belül Szabályozott Ingatlanbefektetési Társasággá (SZIT) alakuljon. A társaság számára kiemelt cél továbbá, hogy a vállalati struktúra az üzemeltetés mellett ingatlanfejlesztésre is alkalmassá váljon, illetve, hogy az elkövetkező öt évben az Appeninn által befektetési céllal kezelt ingatlanok bruttó eszközértéke a 2017. év végi 63 millió euróról, 479 millió euróra növekedjen.A társaság által követett növekedési stratégia kiemelt eleme az ingatlanfejlesztés, amelynek keretében az Appeninn 2018. július 25-én megvásárolta a balatoni Club Aliga 74,99 százalékos ületrészét. A 47 hektáros terület hasznosítása és tervezett fejlesztése a következő évtized egyik legnagyobb balatoni beruházásává válhat, melynek előzetesen becsült értéke elérheti a 400 millió eurót az elkövetkező öt évben.A vállalat célja mindemellett az elkövetkező öt év folyamán az is, hogy az Appeninn ingatlanportfóliója a hazai- és régiós irodapiacon, továbbá a kereskedelmi ingatlanpiacon is bővüljön, miközben a társaság eladósodottsági mutatója 60 százalék alatt maradjon. Az Appeninn stratégiájának fő eleme olyan magas hozamot és cash flow-t generáló ingatlanportfólió kialakítása, amelyek stabil alapot biztosítanak a társaság osztalékfizetéséhez.Appeninn a Konzum-csoport tagjaként hathatós támogatást kap a piaci lehetőségek kiaknázásában, az akvizíciós célpontok felkutatásában és megvalósításában, emellett jelentős a növekedési potenciál a csoport szintű szinergiákban is.Bár az Appeninn árfolyama 2,1 százalékkal került feljebb a pénteki kereskedésben, a részvény idei teljesítménye egyelőre felemás, miután az árfolyam a tavalyi év második felének szárnyalása után idén gyakorlatilag folyamatosan lefelé csorgott, az Appeninn árfolyama idén közel 17 százalékkal került lejjebb.