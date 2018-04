Jön az 5G a gyártóvállalatokhoz

"Azt tudjuk javítani, amit mérünk"

Hogy mit keres egy ilyen témájú konferencián egy olyan vállalat, mint a T-Systems Magyarország, arról a cég nagyvállalati divíziójának vezérigazgató-helyettese, Kalmár Ákos beszélt. Mint elmondta, az elmúlt tíz évben komoly fejlődést járt be a cég, ma pedig már egy ICT vállalatként működik, a régió legnagyobb ilyen szereplője, a maga 220 milliárdos bevételével. A vállalatnak komplex termékköre van erre az iparágra, amellyel az erőforrásokat tudják kiegészíteni, a hatékonyságot növelni.Kalmár a cég sokrétű kompetenciái közül többek között az ipar 4.0-át emelte ki, amely a járműipari gyártócégek számára a munkaerőhiány és munkaerőköltségek csökkentése szempontjából lehet fontos. Ezekre e területekre kezdtek el megoldásokat fejleszteni. A kérdés, hogy hogyan tudjuk azokat a hatásokat csökkenteni, amik a hatékonyságra negatív befolyással vannak. Ilyen terület lehet az IOT piac is, amely háromszorosára nőtt az elmúlt öt évben, az egész it piacon belül pedig 50 százalékra is bővülhet a részaránya az elkövetkezendő években.

Kalmár Ákos

Jön az 5G

Be kell kötnünk a termelést a hálózatban, ez mindenki számára egy fontos célkitűzés, viszont a költségek szempontjából nem mindegy, hogy milyen megoldást választunk

A szakember szerint az nem fog megtörténni, hogy holnapután lefedik 5G-val az országot, mert ez egyelőre egy nagyon drága technológia, de gyártóvállalatokat már el tudnak látni ezzel a szolgáltatással.

Ma a T-systems képes arra, hogy kulcsrakész üzemet adjon át

Hogyan lehetne a mostani kamatszinteket hosszútávra fixálni?

Most az a kegyelmi állapot van a világpiacon, amikor érdemes beruházni, akár hosszútávon is

A T-systems-nek globálisan a legfontosabb nagyvállalati partnerei ma a járműiparból valók. Ez Magyarországon még nem feltétlenül van így, itt még a bankszektor és biztosítási piac nagyobb szeletet ölel föl, de ez a tendencia várhatóan begyűrűzik majd.A cég német anyavállalata Magyarországra hozta a smart megoldásokkal foglalkozó kompetencia központját is, de Ipar 4.0 kompetencia központot is létrehoztak, és felvásárolták a Kitchen Budapestet (KIBU) is, amely nulláról fejleszt technológiai megoldásokat prototípus szintig. A munkaerő hatékonyságnövelése mellet foglalkoznak a gépi látás projekttel, lokációkövetéssel.Connectivity területén a vezérigazgató-helyettes elmondása alapján a teljes spektrumot le tudjuk fedni, a zalaegerszegi önvezető tesztpályán már működik az 5G szolgáltatásuk is.- mondta Kalmár.- mondta Kalmár.- ezt már Takáts Zsolt, a Raiffeisen Bank Kereskedelem és exportfinanszírozási területének igazgatója mondta. Véleménye szerint várhatóan megindul majd a kamatemelés Magyarországon, ezért arra biztatta a vállaltokat, hogy 3-5 éves időtávú befektetésben gondolkodnak, akkor most érdemes lépni, a ciklus legalján vagyunk.

Takáts Zsolt

Elsősorban piaci alapú kamatrögzítési lehetőségekről beszélt, de ajánlotta az államilag fixált kamatos megoldásokat is. Ezek közül a legkedvezőbbek az Eximbank által nyújtott források, nem csak exportőrök számára. Egyszerű elvárásoknak kell megfelelni, jellemzően a piaci szintek alatt lehet igénybe venni a hitelt.2017-ben a Raiffaissen bankon keresztül helyezett ki legtöbb forrást az Eximbank. A jövő exportőrének készült programot is bemutatott, amit kkv és nagyvállatok egyaránt igénybe vehetnek, feltétel, hogy a vállalt hozzáadott értékét növelni kell.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a faktoringot a cégek nem használják a beszállítói oldalon, inkább csak forgóeszköz hitelre, pedig nagyon jó megoldás egy beszállítói program, ahol a bank megfinanszírozza a követeléseket. A blockchain technológiára is kitért az igazgató és az okos szerződésekre, amelyek véleménye szerint már régóta léteznek, úgy hívják őket, hogy akkreditív. Ha például valaki Kínából hozz be alapanyagot, akkor nem a kínai félre hagyatkozni, hanem akkor fizet csak a beszállítónak a bank, ha leszállították az árut.