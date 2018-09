Jön az év német tőzsdei részvénykibocsátása

Tőzsdére megy a fékrendszereket gyártó német Knorr-Bremse. A kibocsátás keretében 35 millió darab részvényt vinnének tőzsdére, de akár 48,36 millió darab részvényt is kibocsáthatnak, ha kiemelkedő a befektetői érdeklődés. A kibocsátási ársáv 72-87 euró részvényenként. Az IPO-ban kínált részvények részben a Knorr-Bremse tulajdonosának, Heinz Hermannak a tulajdonában lévő részvények, a kibocsátást követően a közkézhányad akár 30 százalékot is elérheti. A részvényeket október 1-11 között lehet jegyezni, október 12-én indulhat a kereskedés Knorr-Bremse részvényeivel a frankfurti tőzsdén.A vállalat világszerte 28 ezer alkalmazottat foglalkoztat, tavalyi árbevétele 6,2 milliárd euró, adózott eredménye 587 millió euró volt. A bevételek 52 százaléka a vasúti szegmensből 48 százaléka pedig a közúti fuvarozás szegmensből jött 2017-ben, az árbevétel fele Európából származott, de a Knorr-Bremse egyre erősebb Ázsiában és Észak-Amerikában is.Az IPO nem az egyetlen opció volt, bennfentesek úgy tudják, több német nagyvállalat, így a Bosch, a Continental és a ZF is érdeklődött egy nagyobb részesedés megszerzéséért, de a Knorr-Bremse tulajdonosa nem akarta átadni a kontrollt.A Knorr-Bremse IPO-ja a legnagyobb idei német tőzsdei kibocsátás lehet, akár nagyobb, mint a Siemens leánycégének, a Siemens Healthineers-nek a 4,2 milliárdos IPO-ja, ha a kibocsátási ársáv tetejével, 87 euróval és a maximális részvénymennyiséggel, 48,4 millió darab részvénnyel számolunk. Idén egyébként kifejezetten sok és nagy cég ment tőzsdére Németországban, többek között a Deutsche Bank leányvállalata, a DWS, a Siemens leánycége a Healthineers vagy a bútorkereskedéssel foglalkozó Home24. 15 idei IPO-ban összesen 8,7 milliárd euró forrást tudtak bevonni német cégek a tőzsdén keresztül.