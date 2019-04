Jön az év tőzsdére lépése - Óriásvállalat születhet

A hírek szerint holnap hozza nyilvánosságra a társaság az elsődleges részvénykibocsátás részleteit. A 10 milliárd dolláros IPO hatalmas, idén a legnagyobb, és a technológia szektorban 2014 óta, az Alibaba tőzsdére lépése óta nem volt ennél nagyobb elsődleges részvénykibocsátás.

A tervek szerint április 29-én indul a road show és május elején kezdődhet a kereskedés az Uber részvényeivel a New York-i tőzsdén. Nagyrészt új részvényeket bocsát ki az Uber, kis arányban pedig a korábbi befektetői adnak el, akik most szeretnének profitot realizálni.A Reuters forrásai hozzátették, hogy a tervek még változhatnak, és ez nagyban függ a piaci környezettől is. Az Uber nem kommentálta a híreszteléseket.Ha a menedzsment tervei szerint alakul az elsődleges részvénykibocsátás, abban az esetbenlehet az Uber. A legutóbbi kockázati tőkés forrásbevonásra 76 milliárd dolláros vállalatérték mellett került sor, állítólag befektetési bankok pedig korábban azt tanácsolták az Ubernek, hogy 120 milliárd dolláros piaci kapitalizációt célozzon meg.Nemrég ment tőzsdére az Uber legnagyobb versenytársa, a Lyft. A cég 2,34 milliárd dollárra tett szert a részvénykibocsátásból és egy 24 milliárd dolláros vállalat lett. De a részvények gyengén teljesítenek a debütálás óta, a 72 dolláros kibocsátási árnál jóval alacsonyabban, 67,44 dolláron zárt tegnap a papír.

A Lyft árfolyamának alakulása