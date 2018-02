Jön minden idők legnagyobb iPhone-ja, ráadásul arany színben is

Három új modellt mutathat be idén ősszel az Apple

Érkezik minden idők legnagyobbn iPhone-ja, az iPhone X továbbfejlesztett változata és egy olcsóbb iPhone is

Még idén 3 új telefont dobhat piacra az Apple, köztük minden idők legnagyobb méretű iPhone-ját, az iPhone X továbbfejlesztett változatát és egy kevésbé drága modellt, amely a csúcs iPhone legfontosabb tulajdonságaival rendelkezik majd, írja bennfentesekre hivatkozva a Bloomberg Az új modellekkel az Apple azoknak a felhasználóknak az igényeit szeretné kielégíteni, akik az iPhone-okban is szeretnék elérni a phabletekben már meglévő multitaszkingot, és azokét is, akik az iPhone X-nél olcsóbb csúcsmobilt vásárolnának.A legnagyobb iPhone közel 6,5 hüvelyk képátmérőjű lehet, ezzel az egyik legnagyobb készülék lehet a mainstream okostelefonok között. A telefon mérete nagyjából akkora lehet, mint az iPhone 8 Plus mérete, de a kijelző a vékony káva miatt akár 1 hüvelykkel nagyobb is lehet, mint a mostani legnagyobb iPhone-é. A nagy iPhone többek között az üzleti felhasználók között is népszerű lehet, még könnyebb lehet rajta emailt írni, vagy excel táblákkal dolgozni. A készülék kódneve D33, a kijelző felbontása 1242x2688 pixel lehet. Az iPhone X-hez hasonlóan a giga iPhone-ban is lesz Face ID.Az iPhone X továbbfejlesztett változatának kódneve D32, ebből, és a legnagyobb iPhone-ból is lesz majd arany színű változat, utóbbiból akár dupla simes változat is készülhet. A három új készülék közül a legolcsóbb hasonlítani fog a mostani iPhoe X-re, ahhoz hasonlóan a készülék előlapját szinte teljesen kitöltő kijelzővel szerelik majd, de kevesebbe fog kerülni, mint a másik két telefon, részben azért, mert nem OLED, hanem csak LCD kijelzőt kap.A tesztgyártás a beszállítók bevonásával már folyik, az új modellek bejelentésére idén ősszel kerülhet sor.