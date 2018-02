Jönnek a fizetett elemzések, szokjunk hozzá!

Az életbe lépett MiFID-II-es szabályozás alapján a pénzintézeteknek az év eleje óta külön be kell áraznia az elemzéseket, és az ügyfeleknek külön is kell fizetniük ezekért. Emiatt az elemzések iránti igény és a részvénykereskedésből származó bevétel is csökkenhet, a világ legnagyobb bankjainál ezen bevételek akár 15 százalékkal is visszaeshetnek.A részvénykereskedés várható bevételcsökkenése miatt érdekes kísérletbe kezdenek a skandináv bankok. A skandináv pénzintézetek által követni kívánt új üzleti modell lényege, hogy a bank által készített elemzéseket azok a tőzsdei társaságok szponzorálnák, amelyekről a pénzintézet elemzéseket készít. A nagy kérdés ugyanakkor az, hogy képes lehet-e egy elemző objektív véleményalkotására akkor, ha az általa vizsgált vállalatoktól kapja a fizetése egy részét? A legutóbbi pénzügyi válság már rávilágított az üzleti modell veszélyeire, akkor a hitelminősítők nem ismerték fel a saját ügyfeleik által kibocsátott, összetett adósságinstrumentumokkal összefüggő kockázatokat.Néhány héten belül a DNB már szponzorált elemzéssel fog jelentkezni, míg más skandináv bankok pl. Nordea és a SEB is tervezik hasonló szolgáltatás elindítását.Alexander Opstad, a DNB Markets részvényüzletág-vezetője szerint a felülvizsgált MiFID szabályozás egzisztenciális fenyegetést jelent a bankok számára, és az eddigi üzleti modelljük felülvizsgálatára kényszerítheti a pénzintézeteket. A bankoknak ezt követően tételesen be kell számolni az elvégzett elemzésekkel összefüggő költségekről, és a kikényszerített átláthatóság hatására az ügyfelek alacsonyabb árakat kérhetnek majd az elemzésekért.Opstad előrejelzése szerint a következő két-három év folyamán legalább 50 százalékkal zsugorodhat a ''részvényelemzési piac'', amelynek ellensúlyozására az oslói DNB szponzorált elemzéssel tervezi bővíteni a kínálatát. Orsted várakozásai alapján a szponzorált elemzői tartalmak piaci részaránya növekedhet, miután a társaság skandináv versenytársai is hasonló termékek bevezetésén gondolkodnak.A DNB üzletágvezetője szerint az összeférhetetlenség mérsékelhető, de teljesen meg nem szüntethető. A társaság elemzéseiben feltünteti, hogy azokért a bank elemzői által követett vállalat fizetett, és nem is társít majd hozzá az elemzésekben korábban megszokott vételi vagy eladási ajánlásokat sem.Opstad arra számít, hogy legalább három évre lesz szükség ahhoz, hogy a szponzorált elemzések által termelt bevételek ellensúlyozni tudják a MiFID II-es irányelv bevezetését követő bevételkieséseket.