Jönnek az új mobilhálózatok, amik megváltoztatják az életünket

Nagy verseny az olasz 5G frekvenciákért

4G vs. 5G Az 5G nem egy új technológiát jelöl, hanem a jelenleg is használt 4. generációs, LTE továbbfejlesztésének egy része, amelynek révén a mostaninál jóval nagyobb letöltési sebesség elérése, és ami ennél fontosabb, a jelenleginél lényegesen több eszköz, jobb minőségű kiszolgálása is elérhetővé válik. Miközben a most használt 4G hálózatokon elméletben akár 300 Mbit adat is továbbítható másodpercenként (4G/LTE hálózat 150 Mbps, LTE-Advanced 300 Mbps), addig valós körülmények között ez az érték jellemzően 20 Mbps körül alakul, ezzel szemben az 5G hálózaton tesztkörülmények között az 1 Tbps sebesség is elérhető, valós körülmények között pedig 10-50 Gbps reális. Vagyis az elérhető adatátviteli sebesség nagyságrendekkel magasabb az 5G hálózaton a 4G hálózatokhoz képest, ennél viszont fontosabb, hogy a késleltetés (latency), vagyis az az időintervallum, amely egy adatcsomag átviteléhez szükséges, lényegesen alacsonyabb az 5G hálózaton, a mostani 50 ezredmásodperc helyett csupán 1 ezredmásodperc, ami olyan szolgáltatások számára elengedhetetlen, mint az önvezető autózás, a valós idejű távdiagnózis vagy a távgyógyítás. Ráadásul a jelenlegi hálózatnál lényegesen több eszközt tud kiszolgálni az 5G hálózat, ami elvezet a dolgok internetéhez, amelyben különböző eszközök egymással kommunikálnak. Az első kereskedelmi 5G hálózatok világszerte 2020-ban kezdhetik meg működésüket.

Az olasz állam jól járt, kérdés, a szolgáltatóknál kijön-e a matek

Az Egyesült Királyságban is jól alakultak a bevételek

Nálunk mi a helyzet?

Az 5G technológiára való felkészülésként a Telenor Magyarország 2016 végén sikeresen tesztelt egy új technológiát, amely a 4. és 5. generációs mobilinternet-hálózatok közti átkötést jelentheti. A Telenor székház rádió-kísérleti laboratóriumában az új technológia segítségével 1,215 Gbps átviteli sebességet értek el. A nagyobb sebesség mellett a Telenor által tesztelt technológia alacsonyabb hálózati válaszidőre is képes: a 4G+ hálózaton jellemző 16-30 milliszekundumos (ms) értéket képes 10 ms alá vinni.

A Magyar Telekom tavaly októberben létrehozta az első magyarországi 5G kapcsolatot, amellyel kvázi laboratóriumi körülmények között 22 Gbps letöltési sebességet ért el, idén júliusban pedig valós körülmények között, a Magyar Telekom székházában mutatták be egy teszthálózat működését, szabványosítás és kereskedelmi bevezetés előtt álló 5G berendezések segítségével.

A Vodafone az idei Internet Hungary konferencián elsőként az országban 5G tesztkapcsolaton keresztül valós időben közvetített és vágott meg egy e-sport meccset, az adás pedig 5G tesztkapcsolaton keresztül került fel az internetre. A Vodafone a 4G hálózatától független hálózatot és kereskedelmi forgalomban kapható 5G-s modemet és egy 5G bázisállomást használt.

5G frekvenciaaukciót tartottak Olaszországban, az ország távközlési szolgáltatói két héten át adhattak be ajánlatokat a frekvenciákra, amelyekből az olasz állam legalább 2,5 milliárd euró bevételre számított. Végül nagy versenyben úgy feltornászták az árakat a licitáló távközlési cégek, hogy a frekvenciákért összesen 6,5 milliárd eurót kínáltak. Az ország vezető távközlési szolgáltatója, a Telecom Italia összesen 2,5 milliárd eurót költött 5G frekvenciákra, a Vodafone 2,4 milliárd eurót kínált négy nagyobb blokkért, az olasz piacra nemrég belépett francia szolgáltató, az Iliad 1,19 milliárd euróért vett frekvenciát, a Wind Tre 517 millió euróért szerzett egy 20 MHz-es blokkot a 3,7 GHz-es frekvencián.Az első elemzői reakciók alapján az már egyértelműnek tűnik, hogy a hatalmas államadóssággal küzdő Olaszország összességben jól járt az aukcióval, hiszen a vártnál jóval magasabb költségvetési bevétel származik majd a kiosztott frekvenciákból, a távközlési cégek szemszögéből nézve azonban nem ennyire rózsás a kép. A szolgáltatók adósságállománya ugyanis már most is magas, a leépítésének biztosan nem segít, a Telecom Italia nettó adósságállománya például már jelenleg is 25 milliárd euró, a megszerzett frekvenciákért csak idén 480 millió eurót kell fizetnie, az egyre élesebb verseny és az egyre magasabb adósságállomány biztosan nyomás alatt tartja majd a vállalat marzsait.A frekvenciákat egyébként 20 évre szerezték meg a szolgáltatók, ami elég hosszú idő, hogy végül pénzt is keressenek rajtuk a távközlési cégek, az azonban egyelőre nem látszik, van-e olyan cég, amelyiknek működőképes, profitábilis üzleti modellje van az 5G-re, amelynél egyébként kifejezetten sűrű hálózatot kell majd kiépíteniük a telcóknak, ami arra is ösztönözheti a mobilcégeket, hogy közösen építsenek hálózatokat vagy megosszák egymással hálózataikat, erre egyébként sok országban, így Magyarországon is van példa, a 4G hálózat kiépítésén nálunk a Magyar Telekom és a Telenor működik együtt. További probléma, hogy a most meglévő hálózatokon használt jelenlegi eszközök nagy része nem használható az 5G hálózaton, vagyis a kezdeti időszakban a megtérülés több mint kérdéses.Ráadásul a magas frekvenciaárak miatt a szolgáltatóknak kevesebb forrás áll rendelkezésére a hálózat fejlesztésére és a fogyasztók edukálására, az 5G képes eszközök elterjedésének támogatására, végső soron a magas frekvenciaárak a szolgáltatások drágulását is okozhatják.Idén júniusban az Egyesült Királyságban is 5G frekvencia aukciót tartottak, amit azért érdemes megemlíteni, mert ott is hasonlóak voltak a tapasztalatok, vagyis ott is az összes fontos szolgáltató szerzett frekvenciát, az állami bevételek pedig az előzetesen vártnál jóval magasabbak lettek. A várt 630 millió font helyett végül 1,15 milliárd font bevételt hozott az aukció, a Vodafone 378,2, az O2 317,7, az EE 302,6, a Three pedig 151,3 millió fontot fizet a megszerzett frekvenciákért.Az Európai Unióban három sávot jelöltek ki 5G-képes frekvenciák kialakítására, a 700 MHz-es, a 3400-3800 MHz közötti és a 26 GHz-es sávot. Az 5G legaktívabb terepe a 3400-3800 MHz-es sáv lehet, amelyben az NMHH nagy sávszélességet és nagyobb blokkokat alakított ki, tavasszal véglegesítették az 5G szabványt, ennek köszönhetően kereskedelmi forgalomban is megjelenhetnek az első piacképes 5G szolgáltatások, ebben a sávban már a Vodafone és a Digi is vásárolt frekvenciát, de kereskedelmi 5G szolgáltatásra egyelőre nem használják, kísérleti tesztek azonban már zajlanak.Néhány tesztüzem 5G hálózaton már volt:Tavaly júniusban 46 kormányzati és piaci szereplő, szakmai és érdekképviseleti szervezet, egyetem és tudományos műhely részvételével hozták létre az 5G Koalíciót (5GK), amelynek célja, hogy Magyarország az 5G fejlesztések egyik európai központjává váljon és régiós vezető szerepet töltsön be az 5G-re épülő alkalmazások tesztelésében.