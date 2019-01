Jóval kevesebb elektromos autót vennének az emberek, mint amennyit a cégek gyártanának

Miközben világszinten tavaly több mint 2 millió részben (hibrid) vagy teljesen elektromos autót adtak el,

addig 2020-ra ez a szám 4 millióra,

2025-re 12 millióra,

2030-ra pedig 21 millióra emelkedik majd, ennek a 70 százalékát a teljesen elektromos autók adják majd.

Az autógyártók mostani előrejelzései és elmúlt hónapokban tett bejelentései alapján a Deloitte előrejelzést készített az elektromos autók várható elterjedéséről. Az elemzőcég több érdekes megállapításra jutott:Az talán nem túl meglepő, hogy más elemzőcégekhez hasonlóan a Deloitte is azzal számol, hogy meredeken emelkedik majd globális szinten az elektromos autók eladása:

Ennél már érdekesebb az a megállapítás, hogy 2022 lesz az az év, amikor globálisan, a tisztán elektromos autók teljes tulajdonlási költsége (cost of ownership), ami a vételáron túl magában foglalja például a fenntartási költségeket is, már a benzines vagy dízeles autók költségszintjére csökken, vagyis onnantól kezdve az már nem jelent korlátot a vásárlók számára, az pedig egy olyan pont lehet, ahonnan jelentősen megnőhet a kereslet az elektromos autók iránt. Az elektromos autók iránti kereslet bővülését elsősorban a tisztább üzemű autók iránti fogyasztói igény növekedése, az állami kedvezmények és ezzel párhuzamosan a belsőégésű motorral szerelt autókkal szembeni korlátozások okozzák. Ráadásul országonként eltérő az az időpont, amikor már nem magasabb a teljes tulajdonlási költsége egy elektromos autónak szemben a hagyományossal, az Egyesült Királyságban például már 2021-ben a benzines és dízeles autók átlagos költségszintjének közelébe ér az elektromos autóké.A legizgalmasabb rész az, amikor a Deloitte arról ír, hogy az autógyártók bejelentései alapján jóval nagyobb lesz az elektromos autók kínálata, mint az a kereslet, amit az elemzőcég előre jelez. Ráadásul folyamatosan új szereplők jelennek meg az elektromos autók piacán, és ha ezt mind összeadjuk, akkor a következő egy évtizedben a kínálat közel 14 millió autóval haladhatja meg a keresletet. Ehhez a piaci helyzethez pedig a jelenlegi és az új belépő gyártóknak is alkalmazkodniuk kell. Azok a cégek lehetnek sikeresek a megváltozott piaci körülmények között, amelyek nm csak az eladáskor, de az után is pozitív fogyasztói élményt nyújtanak, de a sikerhez az is szükséges, hogy reagáljanak a fogyasztói szokások megváltozására megosztáson alapuló gazdaság irányába, de szövetségeket is kell kötniük, például akkumulátor-gyártókkal.

A Deloitte elemzéséből egyébként nyilván nem az következik, hogy 14 millió legyártott, és aztán nem használt autó porosodik majd valamilyen raktárban vagy parkolóban, inkább arról van szó, hogy igencsak ambiciózusak az autógyártók meghirdetett programjai, amiket valószínűleg vissza kell majd vágni, másrészt nem jut majd hely mindenkinek a piacon, csak azoknak, akik tartósan nyereségesen tudnak működni.