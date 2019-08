Jövő héten újra sztrájk lesz a Ryanairnél

A Ryanair dolgozóit képviselő ír, brit, spanyol és portugál szakszervezetek sztrájkot terveznek a következő hetekben, elsősorban azért, mert a tavalyi sztrájkokkal kiharcolt béremelések ellenére továbbra is elégedettlenek a pilóták béreivel. Az már biztos, hogy a brit pilóták felét képviselő brit pilóta-szakszervezet augusztus 22-től 2 napos sztrájkot tart, de az ír pilóták is sztrájkra készülnek.A Ryanair azzal számol, hogy a sztrájkok miatt minimális számú járattörlésre kerül sor, az utasokat pedig el tudják szállítani az úticéljukhoz. A cég személyzeti vezetője, Edward Wilson elmondta, augusztusban az utasok nagy része nyaralásra készül, ezért ebben az időszakban a legmagasabb az előre lefoglalt jegyek aránya, így nem számítanak arra, hogy a sztrájkok miatti bizonytalanság jelentősen csökkentené a foglalásokat.A szakszervezetek egyes pilótáknál 57-101 százalékos béremelést szeretnének, ami a cég szerint teljességgel lehetetlen, különösen a mostani, gazdasági lassulással jellemezhető gazdasági környezetben. Erre egyébként már reagált a Ryanair, bezárja a portugál Faróban lévő, és két kanári-szigeteki bázisát is, ami részben azzal is összefügg, hogy a korábbi légikatasztrófák miatt továbbra sem repülhetnek a Boeing 737 MAX gépek, amik fontos szerepet játszanak a Ryanairnél.A cég nehézségei jól leolvashatók a vállalat részvényárfolyamán, az árfolyam évek óta lejtmenetben halad, idén 18 százalékot veszített az értékéből, az elmúlt egy évben a Ryanair elveszítette értékének a harmadát.