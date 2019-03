Kanada is kitiltotta az új 737 Boeingeket

Európa: Ausztria, Belgium, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Írország, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna, Szerbia

Ázsia: Egyesült Arab Emírségek, Hongkong, India, Indonézia, Kuvait, Malajzia, Omán, Szingapúr, Vietnam, Irak, Brunei, Üzbegisztán, Grúzia

Ausztrália, Új-Zéland

Kanada

Argentína, Brazília, Dél-Afrika, Dél-Korea, Etiópia, Fidzsi-szigetek, Marokkó, Mexikó, Mongólia, Oroszország

Kanada az Egyesült Államokkal együtt sokáig biztonságosnak tartotta a típus üzemeltetését, mivel az Egyesült Államok Szövetségi Légügyi Hatósága (FAA) az Európában elrendelt légtérzár ellenére is fenntartotta a Boeing 737 MAX-ek típusengedélyét. (Igaz, Kanadában sem nagyon repültek már ezek gépek, mivel a légitársaságok önállóan döntöttek arról, hogy ideiglenesen nem üzemeltetik a 737-eseket.)Marc Garneau kanadai közlekedési miniszter szerdán azt mondta, új információk jutottak el hozzájuk a típus üzemeltetésével kapcsolatban, ezek alapján döntöttek arról, hogy korlátozzák a típus használatát. Ennek értelmében sem induló, sem érkező, sem Kanada felett átrepülő járatot nem lehet a Boeing 737 MAX-ekkel teljesíteni.Hozzátette:Az országban két légitársaság, az Air Canada és a diszkont Westjet üzemelteti a típust, 24, illetve 13 géppel a kanadai lajstromszámmal szereplő flottájukban. A döntés azonban érinti azon amerikai légitársaságokat is, amelyek eddig MAX-ekkel teljesítenek járatokat Kanadába.Szerdán Kanadán kívül többek közt Ukrajna, Irak, Brunei, Szerbia, Üzbegisztán és Grúzia is kitiltotta a típust az ország légteréből.Jelenleg ezekben az országokban tilos a repülés a Boeing 737 MAX gépekkel:Ezekben az országokban döntöttek úgy légitársaságok, hogy átmenetileg nem üzemeltetik Boeing Max gépeiket: