Kapitális olajüzlettel húzná keresztül Trump iráni terveit Putyin

50 milliárd dollár értékű beruházásokat tervez az iráni olaj- és gázszektorban Oroszország, miközben az Egyesült Államok amennyire csak lehetséges igyekszik visszaszorítani a perzsa állam olajexportját. Az információt a Financial Times szellőztette meg Ali Akbar Velayatira, Ali Khamenei legfőbb iráni vallási vezető külpolitikai tanácsadójára hivatkozva, amit egy orosz kormányzati tisztviselő is megerősített a lapnak.Az iráni tisztviselő elmondása szerint már konkrét szerződéseket is tető alá hozta, illetve folyamatban vannak, miután egy orosz olajtársaság 4 milliárd dollár értékű megállapodást kötött Iránnal, amelyet hamarosan meg is valósítanak. A Rosznyefty és a Gazprom szintén tárgyalásokat kezdett az iráni olajügyi minisztériummal, összességében akár 10 milliárd dollár értékű megállapodásokról - mondta Ali Akbar Velayati Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Moszkvában tartott megbeszélése után. A felek egyúttal a közös orosz-iráni átfogó nukleáris cselekvési terv (JCPOA) melletti elkötelezettségüket is megerősítették a Kreml közlése szerint.Alekszander Novak orosz energiaügyi miniszter pénteken azt mondta, Oroszország tanulmányozza egy olyan kétoldalú megállapodás lehetőségét is, amelynek keretében Moszkva az iráni olajért egyéb termékeket szállítana Iránnak. Korábban az év folyamán a Dana Energy orosz-iráni konzorcium kötött 740 millió dolláros megállapodást az iráni nemzeti olajtársasággal (NIOC) olajmezők fejlesztésére.