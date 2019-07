Káprázatos görög sziget, édeni olasz falu - Paradicsomi helyek, ahol neked fizetnek, hogy odaköltözz

Antiküthera, Görögország

Antiküthera, az Athéntől mindössze 45 percnyi repülőútra lévő kis görög sziget nem mindennapi ajánlattal állt elő a napokban: havi 500 eurót, lakhatást és munkát is kínál azoknak a családoknak, akik hajlandóak gyermekeikkel odaköltözni. Az akció érthető, tekintve, hogy szigeten jelenleg összesen 20 ember él, köztük három gyerek, az itt élők többsége pedig 70 év feletti nyugdíjas. A Los Angeles Times egyébként úgy tudja, hogy már négy családot ki is választottak a szigetlakók a jelentkezők közül, de a helyi egyház az önkormányzattal karöltve további családok elhelyezésén fáradozik, hogy benépesítsék az elnéptelenedő szigetet.

Antiküthéra település. Forrás: Jimmyoneill at English Wikipedia, CC BY 2.5,

Vermont, USA

Persze van, akiket nem vonz egy olyan sziget, ahol nincs szupermarket, benzinkút és nem ártana tökéletesen beszélni a görög nyelvet ahhoz, hogy megértessék magukat a helyiekkel. Nekik ott van másik opciónak Vermont. Az USA-beli állam két év alatt 10 ezer dollárt ad azoknak a munkavállalóknak, akik hajlandóak odaköltözni. A cél, hogy ezzel csábítsák oda a fiatal, szakképzett tehetségeket, miután itt a harmadik legmagasabb a medián életkor az országban 42,7 évvel.

Maine, USA

Nem Vermont az egyetlen olyan állam az USA-ban, ahol kedvezményeket adnak a fiatal tehetségeknek. Maine-ben is magas a medián életkor, ezért azt találták ki, hogy a Maine-i lakosokra kitalált diákhitel-visszafizetési rendszert kiterjesztik a nem az államban élő, de ott dolgozó emberekre is. A rendszer lényege, hogy a diákhitel összegét beleszámítják az államnak fizetendő jövedelemadóba, és csak a különbözetet kell minden évben kifizetni az szja-ra (tehát ha valaki egy évben 1800 dollárt fizetett be diákhitelre, és emellett volt az adott évben 2000 dolláros jövedelemadója is, akkor csak a fennmaradó 200 dollárt kell befizetni adó címén az államnak). A kutya ott van elásva, hogy a programba csak azok jelentkezhetnek a nem az államban élők közül, akik 2015-ben vagy azt követően szereztek diplomát, tehát a 20-as éveikben járnak.

Candela, Olaszország

New Haven, Connecticut

Visszatérve Európába, 2017-ben Candela polgármestere kezdett el 2000 eurót osztogatni azoknak, akik beköltöznek a középkorból fennmaradt, ámde gyönyörű kis olasz faluba, miután az 1990-es évekbeli 8 ezer fős lakosság mára 2700 főre csökkent. A 2000 eurót csak azok kapják meg az újonnan érkezők közül, akik Candelában telepednek le, ott bérelnek vagy vesznek lakást, ott dolgoznak és legalább évi 7500 eurót keresnek. Az egyedülállók 800 eurót, a párok 1200 eurót, az egy gyermekes családok 1500-tól 1800 euróig terjedő összeget, míg a 4-5 tagú családok több mint 2000 eurót kapnak a várostól, az adókedvezményekről nem is beszélve.És akkor vissza Amerikára. A Connecticutbeli New Haven nem kispályás, ha az ösztönzők osztogatásáról van szó: az új lakástulajdonsoknak akár 80 ezer dollárt is ad, amibe beletartozik 10 ezer dollár, amit adómentesen használhatnak fel az új ház kifizetésére. Ezen felül további 30 ezer dollárt kínál lakásfelújításra és energetikai korszerűsítésre, 40 ezer dollárt pedig egyetemi tandíjra. Azok, akik városi alkalmazottak, tanárok, tűzoltók, rendőrök vagy a katonaság tagjai, további 2500 dollárhoz juthatnak. Az egyetlen kitétel, hogy az odaköltöző jövedelme nem haladhatja meg a város családjai medián jövedelmének 120%-át.

Baltimore, Maryland

Baltimore-ban van egy "Buying into Baltimore" elnevezésű program, amelynek keretében 5000 dollárt nyerhet 30 potenciális lakó, hogy új házhoz jussanak, mindezt egy lottósorsolás keretében a nyári/őszi és a téli/tavaszi időszakokban. A jelzáloghitel viszont nem lehet magasabb a házon, mint 517 ezer dollár, és ha szerencsésen kihúzták az új lakos nevét, akkor 60 napja van a vásárlást véglegesíteni. Baltimore-ban van egy másik program is, ami 10 ezer dollárt kínál annak, aki felújításra szoruló házat vesz meg.

Chile

Az ország azon fáradozik, hogy Dél-Amerika üzleti központja legyen, így "Start-up Chile" nevű programjuk keretében 45 ezer dollárt és egy éves vízumot adnak annak, aki üzletet alapít ott, nem beszélve a helyi mentorprogramról és üzleti kapcsolatokról, amikkel szintén a cégalapítást segítenék.

