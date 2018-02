Karpereccel látta volna el dolgozóit az Amazon, de durva ellenállásba ütköztek

Olasz sajtóinformációk szerint a karperec irányítja a dolgozókat a termékraktárban, és esetleges tévedés esetén a karperec "vibrálással" figyelmezteti a dolgozót.

Karperecet olasz dolgozók nem fognak viselni

már csak a lábbilincs hiányzik az olasz dolgozók lábáról.

Giuliano Poletti olasz munkaügyi miniszter azonnali találkozón egyeztetett a Roy Petrucci, az Amazon európai alelnöke vezette delegációval. A római tárca közleménye szerint a felek tisztázták álláspontjaikat, és az Amazon elkötelezte magát az olaszországi dolgozói érdekképviseletekkel való egyeztetés folytatására, amelyet a római kormány is figyelemmel kísér.Az olasz politika és a szakszervezetek nagy felháborodását váltotta ki az Amazonnak az a szándéka, hogy az olaszországi központjában dolgozókat saját szabadalmú elektronikus karpereccel lássa el.A vállalat bejelentése szerint, a. Az Amazon hangsúlyozta, hogy a technológiai eszköz az eddig használt vonalkódolvasó táblagépeket helyettesítené, mivel a karperec felszabadítja a dolgozók kezét és szemét is.- hangoztatta az Amazon hangsúlyozva, hogy a karperecet a törvények tiszteletben tartásával kívánják alkalmazni.- szögezte le Carlo Calenda, az olasz gazdaság fejlesztéséért felelős miniszter a Twitteren.Susanna Camusso, a CGIL legnagyobb olasz szakszervezeti tömörülés főtitkára megjegyezte, hogyAz olasz adatvédelmi ombudsman szerint a karperec sérti a személyi adatvédelemre vonatkozó olasz és EU-s előírásokat.A kérdésben még Antonio Tajani az Európai Parlament elnöke is megszólaltAz Amazon legnagyobb olaszországi elosztó-központjának dolgozói a karácsony előtti hetekben kétszer is figyelmeztető sztrájkot tartottak munkakörülményeik javítását követelve. A Piacenza város közelében található 86 ezer négyzetméteres Amazon-központban mintegy 1600-an dolgoznak határozatlan idejű szerződéssel, valamint további 2 ezren idénymunkásként a kiemelten terhelt ünnepi időszakokban. A dolgozók kevésbé fárasztó munkaidőt, valamint termelési prémiumot szorgalmaztak maguknak. Az olasz szakszervezetek szerint az