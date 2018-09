A magyar diákoknál a csapatmunkán, a kommunikáción kell javítani

Felsőoktatatás és gazdaság



Szoros kapcsolatot ápolunk számos felsőoktatási intézménnyel, úgy közgazdasági, mint más területeken is. Így egészen közelről látjuk, hogy folyamatosan bővítik és a kor igényeihez igazítják az oktatási tematikát.

A Morgan Stanley budapesti irodájában dolgozó szakemberek több mint 95%-a rendelkezik diplomával. Számos kollégánk MBA vagy PHD képesítést is szerzett saját területén, sőt az MTA kutatóintézeteiből is érkeztek hozzánk munkatársak. Budapest több területen is támogatja a vállalatcsoport tevékenységét.A Magyarországon dolgozó kollégáink közel fele informatikával - főként a bank működéséhez szükséges infrastruktúra- és alkalmazásfejlesztéssel - foglalkozik, de jelentős a pénzügyi, kockázatelemző, matematikai modellező, valamint az operációs és a jogi dokumentációs részlegeken dolgozók száma is. Ennek megfelelően kollégáink többsége a STEM területeken, a technológia, az informatika vagy a matematika területén szerzett felsőfokú végzettséget, miközben szakembereink közel harmada rendelkezik közgazdasági diplomával.Amikor a Morgan Stanley irodát nyitott Budapesten, az egyik fontos szempont a magyar szakemberek kimagasló tudása volt, ez olyan előnyöket kínált, amelyekre lehet építeni. Mindezt igazolja magyarországi központunk több mint 12 éve tartó folyamatos bővülése. Büszkék vagyunk arra, hogy mára kétezer kiváló szakember dolgozik a Morgan Stanley budapesti irodájában.Emellett számos speciális, külön kurzus is a diákok rendelkezésére áll, ahol lelkes és kiváló szakmai tudással rendelkező oktatóktól tanulhatnak. Ehhez a folyamathoz a magunk eszközeivel mi is igyekszünk hozzájárulni. Több egyetemen állandó jelleggel oktatnak kollégáink miközben rendszeresen tartunk vendégelőadásokat különböző kurzusokon. Időről-időre igyekszünk a Morgan Stanley globális vezetőit is megnyerni, hogy tartsanak saját szakmai területükön előadást a magyar hallgatóknak. A magyar diákok nagyon érdeklődőek, rendszerint telt ház - több száz hallgató - előtt adnak elő kollégáink. Természetszerűnek tartom, hogy a felsőoktatási intézmények között vannak különbségek, akár azonos szakterületen is. Van, ahol nagyobb figyelmet fordítanak a lexikális tudásra, máshol a gyakorlat az erősebb, és természetesen a specializációk között is lehet különbség. Nekünk ez előnyös, hiszen a különböző képességekkel rendelkező fiatalokat más és más területeken tudjuk alkalmazni, illeszkedve a képzettségükhöz.

Fogarasi Norbert, a Morgan Stanley budapesti irodájának vezetője Fotó: Morgan Stanley

Gyakran látjuk, hogy a világ különböző régióiból érkező csapatok egy-egy meghatározott területen kiválóan teljesítenek, míg más terület nagyobb kihívást jelent számukra. A magyar diákok például nagyon jól teljesítenek a szakmai teszteken, míg a csapatmunkát vagy kommunikációs képességet vizsgáló felmérésekben mások hatékonyabbak.

Tapasztalataim azt mutatják, hogy a fiatalok számára egyre fontosabb érték a karrierút, hogy lássák, milyen előrelépési lehetőségek vannak a vállalaton belül.

Mindent összevetve úgy látom, hogy az oktatói gárda tudása kimagasló és a felsőoktatásból kikerülő fiatalok szakmai felkészültsége rendkívül erős nemzetközi, globális viszonylatban is. Minderre empirikus bizonyítékaink is vannak, például az IT területre hozzánk érkező fiatalok között. Ők először egy négy hónapos gyakorlati képzésen vesznek részt Londonban, ahol tanulnak és komoly vizsgafeladatokat oldanak meg, együtt dolgozva vezető brit vagy amerikai egyetemeken végzett társaikkal.A magyar oktatási intézmények által kínált külföldi ösztöndíj - és tapasztalatszerzési programok a nyelvtudásra is jó hatással vannak. Egyébként ezen a területen 10 évvel ezelőtt sem láttunk nagy problémát, de a helyzet folyamatosan javul és persze azok, akik külföldön tanultak, magabiztosabban használják az angolt.A felsőoktatási intézmények egyre nyitottabbak az ilyen jellegű stratégiai együttműködésekre. Ma már vannak teljes kurzusok, amelyek ilyen kooperációval jöttek létre. Említhetem például a Corvinus egyetemmel már 5 éve indított szakmai labort, ahol azóta is tartunk előadásokat például a derivatívák piacairól vagy az ELTE és a Corvinus kooperációjában, a Morgan Stanley közreműködésével indított kurzust - a Biztosítási és Pénzügyi Matematika szakot -, ahol specializáltan pénzügyi matematikát tanulhatnak a diákok. Más intézményekben IT laborokat alakítottunk ki és mind szakmailag mind anyagilag igyekszünk támogatni vidéki és budapesti egyetemeket is tudományos versenyekben (TDK, OTDK). Erős kapcsolatokat ápolunk a diákszervezetekkel ugyanúgy, mint az intézmények vezetésével és a gyakornoki programok terén is nagyon gyümölcsözőek az együttműködések, a nálunk dolgozó gyakornokok száma folyamatosan 100 fő felett van. Mindemellett iparági szinten is egyre több hasznos kezdeményezést látni.Ahol különbséget látunk, az a kommunikációs önbizalom. Azok a fiatalok, akik túl vannak valamilyen külföldi gyakorlaton, a Morgan Stanley nemzetközi munkakörnyezetében magabiztosabban mozognak, rövidebb idő alatt integrálódnak. Kevésbé érzik kihívásnak például azt, hogy hangot adjanak kérdéseiknek, gondolataiknak l akár egy nemzetközi videókonferencián vagy egy szélesebb körű megbeszélésen. Ennek hátterében részint az angol nyelv magabiztosabb használata áll. Azok, akik külföldön tanulhattak vagy dolgozhattak gyakorlaton, ezeken a területeken némileg előnyben vannak. A jó hír, hogy akár a nyelvtudás, a kommunikációs képességek is fejleszthetők. Erre nálunk minden lehetőség megvan, számos anyanyelvi tanár segíti a kollégáinkat angoltudásuk mélyítésében és a kommunikációs képességeik javításában.Nagyon pozitívak a tapasztalataink, akár a fiatalabb, akár a tapasztaltabb szakemberekről beszélünk. Számos magyar kollégánk járt már be nemzetközi viszonylatban is komoly karrierutat vállalatunknál, és dolgozik vagy dolgozott más országban működő központokban, például Londonban vagy New Yorkban. Jó hír, hogy sokan vannak, akik egy-egy nemzetközi kitérő után hazatérnek, hogy újra a budapesti irodában dolgozzanak.Sokat lehet hallani a generációs különbségekről, de én pozitívan gondolok erre kérdésre, inkább lehetőségként látom. Természetesnek tartam, hogy minden generáció számára más és más értékek fontosak, hogy más célokkal és elvárásokkal érkeznek hozzánk. Mivel az átlagos életkort tekintve viszonylag fiatal iroda vagyunk, sok olyan munkatárs dolgozik nálunk, akik az Y generációhoz tartoznak. A tapasztalataink szerint a fiatalok számára fontos, hogy a munkájuk érezhető, látható hatással legyen a környezetükre. Ha a szűken vett irodai munkára gondolunk, elvárás részükről, hogy érezzék a felelősséget, hogy amit csinálnak, értékes legyen a vállalat számára, és lássák az eredményeket is.Nagyra becsülik, hogy globális projekteken, jelentős, izgalmas munkafolyamatokban vehetnek részt. Másrészt sokak számára fontos a karitatív munka és az önkéntesség, ami egybevág a Morgan Stanley vállalati filozófiájának "giving back" alapértékével. Vagyis azzal a törekvéssel, hogy igyekszünk lehetőségeinkhez képest a lehető legtöbbet visszaadni annak a közösségnek, amelyben dolgozunk. Ennek keretében számos szervezettel állunk partneri kapcsolatban - például az SOS Gyermekfalvakkal vagy a BAGÁZS egyesülettel - ahol munkatársaink rendszeresen végeznek önkéntes munkát. Azt látjuk, hogy vannak olyan generációk, amelyek jobban értékelik a rugalmas, otthonról történő munkavégzést is, amit a legtöbb munkaterületen biztosítani is tudunk számukra.A Morgan Stanley egyébként híres arról, hogy igyekszik hosszú távú, akár egy életen át tartó karrierperspektívát kínálni szakembereinek nemzetközi hálózatában.Saját tapasztalatom alapján is mondhatom, hogy a nyári szakmai gyakorlatok nagyon hasznosak lehetnek, ha megfelelő vállalatot választ magának egy diák. Belelátni, belekóstolni a munka világába akár már a középiskolában nemcsak szakmai tudás bővítése miatt, de kapcsolatépítési szempontból sem haszontalan. Az ilyen jellegű tapasztalatszerzés segít fejlődni, és gyakorlatiasabb nézőpontból világíthat rá arra a tudásra, amit az iskolában tanulnak a fiatalok.Amire talán még felhívnám a figyelmet, elsősorban a felsőoktatásban tanulók számára, hogy érdemes lehet a kommunikációs képességeiket akár autodidakta módon is fejleszteni. Nem sok ember születik kiváló előadónak, de a nyilvános beszéd ugyanúgy tanulható, mint bármilyen más tantárgy. Ezért érdemes tanulni azoktól, akik ebben előttünk járnak. Számos ingyenes, prezentációt vagy üzleti kommunikációt tanító kurzus is van az interneten, és egyre szélesebb körben érhető el az önfejlesztésre módot adó szakirodalom is a témában.Ugyanígy érdemes lehet a felhasználói szintnél jobban is elmélyülni az informatikában és legalább alapvető programozási ismereteket szerezni. A digitalizáció hihetetlen gyorsasággal alakít át minden szakmát, aki pedig komfortosabban, gyakorlottabban mozog a virtuális világban versenyelőnyre tehet szert.