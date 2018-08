Bizonyos állásoknál számít, hogy hol szereztél diplomát

Felsőoktatatás és gazdaság



Jóval több gyakorlati képzésre volna szükség. Nem bankszakmai dolgokra gondolok, hanem például a tanulási képességek fejlesztésére, a prezentációs készségek elsajátítására - úgy érzem, hogy az ilyen tudásban még bőven van mozgástér az előre lépésre.

Valóban évente több százan jelentkeznek hozzánk frissdiplomások és egyetemi hallgatók, nemcsak pályakezdőként, hanem gyakornoki programok vagy duális képzés keretében is. Az a tapasztalatunk, hogy jó elméleti képzés folyik a magyar gazdasági felsőoktatásban, de közben problémát is jelent az, hogy túl hangsúlyos az elmélet.

Bertalan Imre, az OTP Bank HR-vezetője (Fotó: Tuba Zoltán, Képszerkesztőség)

Csak bizonyos munkakörök esetében van jelentősége a képzési intézménynek, például olyan speciális területeknél, ahol a gazdasági képzettség mellett szükség van erős matematikai háttérre, vagy például adatbányászi tudásra. Ezeket bizonyos intézményekben jobban oktatják, de a kevésbé speciális állásoknál gyakorlatilag nincs jelentősége annak, hogy melyik felsőoktatási intézményből jött az illető, és nincs is érezhető különbség.

Még szorosabb kapcsolatrendszert kellene kialakítani a vállalati szektor és a felsőoktatási intézmények között, akár közös projektek formájában, akár több vállalati előadó meghívásával. Régebben én is oktattam gazdasági képzéseken, és az a tapasztalatom, hogy a hallgatóknak ez mindig pluszt adott: könnyebbé tette a különböző fogalmak és folyamatok megértését. Nem azt mondom, hogy a gyakorlati szakemberek vegyék át az egyetemi oktatók szerepét, de ha van három elméleti blokk, akkor fontos lenne, hogy utána a tanultak gyakorlati oldalát is bemutassa valaki. Az együttműködésnek pedig kétirányúnak kellene lennie, vagyis az egyetemek is bekapcsolódhatnának valamilyen módon vállalati projektekbe.Az OTP Bank az egész országra kiterjedő hálózattal rendelkezik, ezért Magyarország teljes területén kapcsolatban vagyunk felsőoktatási intézményekkel, és veszünk fel ott végzett embereket. Nem tudok kiemelni egyet, de nem is ez a fő szempont, amikor a jelentkezőket szűrjük.Az utóbbi 1,5-2 évben valóban egyre gyakrabban fordul elő, hogy visszatekintgetnek Magyarországra a külföldön tanulók, akik alapvetően két dologban különböznek az itthon tanulóktól. Az egyik a nyelvtudás: ha valaki eltölt négy évet mondjuk egy londoni felsőoktatási intézményben, az jóval magabiztosabban kommunikál angolul, illetve a szaknyelvi tudása is sokkal erősebbé válik. A másik pedig a prezentációs képesség és a magabiztos fellépés, ezek fejlesztésére a nyugati egyetemek nagyobb hangsúlyt fektetnek, mint a magyarok. Azt tapasztaljuk, hogy a hazai felsőoktatási intézményekben visszaszorult a verbális prezentáció szerepe, pedig ez kiemelten fontos a gazdasági életben is.Az elméleti felkészültséget a magyar egyetemeken is meg lehet szerezni, ezenkívül nagyon fontos a nemzetközi karrierépítéshez a magas szintű angol nyelvtudás. Szintén kulcsfontosságú a motiváció, elsősorban ettől függ, hogy aki ilyen célt tűz ki maga elé, komolyan veszi-e, megdolgozik-e érte. Ha ez a három tényező - elméleti tudás, nyelvtudás és motiváció - megvan, akkor nem gondolom, hogy hátrányban lennének a Magyarországon végzett fiatalok a nemzetközi munkaerőpiacon. Az OTP Csoport terjeszkedésével párhuzamosan mi például egyre több kollégámnak külföldön is tudunk kihívást jelentő feladatokat, pozíciókat biztosítani, és ez láthatóan óriási motivációt jelent számukra.

(Fotó: Tuba Zoltán, Képszerkesztőség)

Az Y-generáció tagjai egyébként kommunikációs szempontból jóval nyitottabbak, igénylik a gyakoribb visszajelzést, bizonyos értelemben szociálisabbak, mint az idősebb korosztályok. A tapasztalatok szerint megfelelő odafigyelés mellett az ő beilleszkedésük sem jelent nagyobb gondot, mint más generációk esetében.

Sosem szerettem az általánosításokat, amelyek arról szólnak, hogy mindenki ugyanolyan, hiszen valójában minden korosztály egyénekből áll. Ráadásul nekünk HR-szempontból sem általános, hanem egyénre szabott megoldásokat kell találnunk.Az egyik, amit nem győzök hangsúlyozni, az a magas szintű, magabiztos angol nyelvtudás. Ma már Magyarországon is nagyon nehéz megfelelő nyelvtudás nélkül nagyvállalatoknál elhelyezkedni, és sikeresen karriert építeni. A másik a motiváció: az ember mindig tűzzön ki maga elé célokat és küzdjön azok elérésért. Ha pedig bekerül egy felsőoktatási intézménybe, fókuszáljon a tanulásra, és próbáljon minél nagyobb tudást felhalmozni.