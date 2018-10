Két új partner a KPMG-nél

Palotai Zsolt 2000-ben csatlakozott a KPMG-hez, közvetlenül a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szakirányú diplomájának megszerzése után. 2000 és 2002 között az auditrészlegen dolgozott, ahol hazai bankok és vállatok könyvvizsgálatában vett részt, de közreműködött nemzetközi megbízásoknál is. 2002-től közel 15 évig a tanácsadó részleg munkatársa volt különböző pozíciókban. 2018 áprilisában igazgatóként tért vissza a KPMG-hez, azt követően, hogy gazdasági igazgatói pozíciót töltött be egy vezető budapesti vendéglátó-ipari csoportnál.Tapasztalata kiterjed üzleti tervek, megvalósíthatósági tanulmányok és reorganizációs tervek készítésére, véleményezésére és implementálására; átvilágítások, értékelések végrehajtására, tranzakciók támogatására. Karrierje során, többek között, az ingatlanszektorban, a sport-, a szórakoztató-, a termelő- és a vendéglátóiparban szerzett mélyebb iparági ismereteket.A KPMG Tranzakciós tanácsadási részlegének partnereként Zsolt elsősorban az átvilágítási, restrukturálási és üzletértékelési szolgáltatásokért lesz felelős.Németh András 2006-ban csatlakozott a KPMG adóosztályához. Korábban ügyvédi irodában és adóhatóságnál dolgozott. Az elmúlt években a társasági adó, átvilágítási és adóvizsgálati csoport igazgatójaként dolgozott. Fő tevékenységi körébe tartoznak az átvilágítási és tranzakciós szolgáltatások, az adótervezés és implementáció, a könyvvizsgálati támogatás és a jogorvoslati szolgáltatások. Adóviták során a KPMG Legal adóperekért felelős ügyvédjeként bíróságok előtti képviseletet is ellát.Adónemek tekintetében elsősorban, de nem kizárólag, közvetlen adókkal, szektor-specifikus adókkal, helyi adókkal és illetékekkel foglalkozik. Ügyfelei közt megtalálhatók többek között az autóipar, az elektronika, az IT-, ingatlan- és szálloda-szektor, a kis- és nagykereskedelem, az energetika, a gyógyszeripar, az agrárium és a médiapiac szereplői is.Tax and Legal partnerként András elődleges feladata, meglevő portfóliójából adódóan is, az adó és jogi szolgáltatatási területetekben rejlő szinergiák további erősítése, és kiemelten az adózást érintő jogorvoslati szolgáltatások vezetése, irányítása.